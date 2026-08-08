Lukaku, apertura al Fenerbahce! Trattativa iniziata: vuole trasferirsi al più presto

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Lukaku al Fenerbahçe: il presidente del club turco è in stretto contatto con l’entourage del calciatore belga. Lukaku è ormai ad un passo dal salutare.

Si scalda il calciomercato del Napoli. Questa sessione estiva degli azzurri è condizionata soprattutto dalle uscite: troppi calciatori in rosa, monte ingaggi da abbassare, età media alta, e per sanare queste problematiche servono diverse operazioni. Una su tutte, però, potrebbe sbloccare i movimenti in entrata del club: la cessione di Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha manifestato la volontà di cambiare aria, alla ricerca di un posto da titolare altrove, e il Napoli dal canto suo si libererebbe di uno stipendio pesante.

Calciomercato Napoli, il Fenerbahçe piomba su Lukaku

Tanti club sono si sono interessati alla situazione di Romelu Lukaku: squadre di MLS, del campionato arabo, e anche alcune europee. Tuttavia, le condizioni economiche per acquistare Big Rom sono tutt'altro che semplici: il belga ha richieste molto importanti sull'ingaggio. Inoltre, sebbene il calciatore sia in scadenza di contratto, il Napoli vuole comunque incassare una cifra per il cartellino. Ecco che nelle ultime ore è piombato il Fenerbahce su Lukaku: i turchi sembrano avere le risorse necessarie per mandare in porto l'affare.

Lukaku-Fenerbahce: tutti i dettagli

A riportare la notizia con ulteriori dettagli è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo profilo X: "Il Fenerbahce è ora in contatti diretti con l'entourage di Romelu Lukaku, le trattative sono in corso. L'AS Monaco non è coinvolto, il Fenerbahce è entrato con forza nella corsa e il presidente sta lavorando personalmente all'affare. Si prevede che Lukaku lascerà il Napoli a breve".