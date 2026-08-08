Badiashile sempre più vicino al Napoli: accordo totale con il Chelsea, le cifre

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Il difensore francese finito nel mirino azzurro dopo l'infortunio di Buongiorno: Napoli e Chelsea si sono già stretti virtualmente la mano.

Il futuro di Benoit Badiashile sembra tingersi sempre più di azzurro. Il difensore centrale del Chelsea è finito con decisione nel mirino della SSC Napoli, che ha intensificato i contatti dopo l'infortunio rimediato da Alessandro Buongiorno, andando a caccia di un rinforzo immediato per il reparto arretrato. Tra le parti sarebbe già maturata un'intesa di massima, con Napoli e Chelsea che si sarebbero virtualmente stretti la mano sull'operazione.

Il nodo cessioni prima dell'affondo

Prima di chiudere definitivamente per il difensore francese, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà però prima sfoltire la rosa in uscita. Come già accaduto per altre trattative in entrata, anche il colpo Badiashile è legato a doppio filo al capitolo cessioni, a cominciare dalla situazione di Romelu Lukaku, il cui addio resta una priorità per sbloccare il mercato in entrata azzurro.

Le cifre dell'operazione

Sulle cifre dell'affare ha fatto chiarezza l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Chelsea avrebbe già dato il proprio assenso alla formula del prestito a titolo oneroso da tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Sul fronte personale, Badiashile avrebbe già raggiunto l'accordo con il Napoli per un contratto di un anno in prestito, con opzione per altri quattro a 2,5 milioni di euro a stagione.