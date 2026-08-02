Ufficiale Basket Napoli, colpo folle: preso Jahmi'us Ramsey, top scorer del campionato!

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Che colpo per il Napoli Basket! Il club azzurro ha comunicato infatti di aver ingaggiato l’atleta Jahmi'us Ramsey per la stagione 2026-2027. Nato ad Arlington, in Texas, classe 2001, Ramsey è una guardia di 191 centimetri e l'anno scorso è stato il miglior realizzatore del campionato: "Prodotto dell’Università di Texas Tech, nel 2019-2020 disputa una stagione NCAA da 15 punti e 6 rimbalzi per partita. Nel draft 2020 viene selezionato dai Sacramento Kings con la 43esima scelta assoluta, realizzando, alla prima stagione NBA, 3.5 punti e 0.9 rimbalzi in 15 partite disputate. Successivamente gioca in G-League con gli Aqua Caliente Clippers e, nella stagione 2021-2022, con gli Stockton Kings, realizzando 17.6 punti di media, 3 rimbalzi e 2.5 assist. Le ottime prestazioni in G-League gli permettono di tornare in NBA, ancora a Sacramento.

Nella stagione 2022-2023 disputa un’ottima stagione di G-League con gli Oklahoma City Blue, 21.3 punti di media e 3.4 rimbalzi. Nel 2023-2024 inizia il campionato NBA con i Toronto Raptors, 6.7 e 3.1, per poi tornare in G-League con i Raptors 905, 19.5 punti di media, 7.5 rimbalzi e 4.5 assist, ottenendo anche la convocazione dalla selezione americana che disputa le qualificazioni ai Giochi Continentali. Nel 2024-2025 è assoluto protagonista ancora ad Oklahoma, con i City Blue, 20 punti di media e 4.8 rimbalzi.

Nel 2025-2026 vive la sua prima esperienza europea trasferendosi in Serie A con la Pallacanestro Trieste. Ramsey gioca una stagione da 19.3 punti di media, miglior realizzatore del campionato, disputando anche i playoff. Sempre con la maglia di Trieste debutta in Champions League, 17.9 punti di media e 2.8 rimbalzi per gara. Le ottime prestazioni gli valgono la nuova convocazione nella selezione americana giocando la FIBA Americup, chiusa a 10 punti per partita".