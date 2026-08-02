Bruscolotti-Di Lorenzo, emozioni tra passato e presente: "E' un esempio da seguire!"

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Centenario Napoli, lo scambio tra il capitano del passato e quello del presente.

Momento di grande emozione, nella serata dedicata al centenario della SSC Napoli, con il faccia a faccia tra due capitani simbolo della storia azzurra: Beppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo. Un dialogo tra passato e presente che ha regalato al pubblico presente sorrisi, ricordi e parole cariche di significato sul valore della fascia al braccio.

L'esempio ed il consiglio di Bruscolotti

A prendere per primo la parola è stato Bruscolotti, storica bandiera del Napoli, che ha voluto sottolineare il senso di responsabilità che porta con sé il ruolo di capitano: "Siamo noi a trascinare la gente, la gente vuole che ognuno di noi possa sudare la maglia. Può succedere di tutto ma serve sudare la maglia". Bruscolotti ha poi speso parole di stima per Di Lorenzo, riconoscendogli di aver saputo incarnare pienamente questi valori: "Di Lorenzo è buon testimone, lui ha incarnato tutto questo come capitano. Mi hanno raccontato che è un vero capitano, mostra anche le mani all'occorrenza, serve anche quello". Non senza una battuta scherzosa sul confronto tra epoche e ruoli: "Però gli devo dire una cosa, è bravissimo a costruire ma a marcare io ero un'altra cosa", ha detto ridendo, strappando applausi e sorrisi al pubblico.

Di Lorenzo: "Un onore rappresentare questo popolo"

Visibilmente emozionato, Di Lorenzo ha risposto con altrettanta ironia, scherzando sulla serata caldissima: "Stasera la maglia sicuro l'abbiamo sudata". Il capitano azzurro ha poi voluto sottolineare quanto sia significativo per lui condividere il palco con le leggende del club: "È un piacere essere qui con tutte le leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo ma conosco la sua storia, cos'è stato per Napoli. Sono modelli a cui fare riferimento per me che sono capitano". Sul confronto scherzoso con Bruscolotti sulle marcature, ha promesso ridendo: "Vedrò dei video sulle marcature".

Di Lorenzo ha poi ricordato anche un altro gesto simbolico evocato nel corso della serata, quello della cessione della fascia da parte di un ex capitano a Diego Armando Maradona, definendolo un esempio da seguire. Il capitano azzurro ha chiuso il suo intervento con parole di grande orgoglio per il ruolo che ricopre proprio nell'anno del centenario del club: "È un onore rappresentare questo popolo, quando si vince ma anche quando ci sono momenti difficili. So che con la vostra passione e vicinanza non usciremo mai sconfitti".