Podcast Allegri-Napoli, Santacroce approva: "Si calerà bene, farà fuoco e fiamme"

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Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Che idea ti sei fatto della scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri? È un allenatore che ti stuzzica vedere sulla panchina azzurra?

"Mi stuzzica sicuramente, ma soprattutto, guarda, ti dico la verità, non vedo l'ora di vedere le conferenze stampa, perché come allenatore è quello che trovo più simpatico. È uno che dice tutto quello che pensa, che la prende in maniera gioiosa. Quindi, dopo questi ultimi anni, un po' con Spalletti che era lentissimo e un po' con Conte che se la prendeva per qualsiasi cosa, vedere un allenatore di questa simpatia mi piacerà molto. Sono convinto che si calerà bene anche nella realtà partenopea, con una città come Napoli. Secondo me insieme si potrebbero vedere tanti fuochi e tante fiamme."

Dal punto di vista tecnico-tattico, è stata la scelta giusta puntare su Allegri?

"È stata una scelta basata sull'esperienza, perché da quello che so il presidente ha sentito tanti allenatori, però Allegri è sicuramente una garanzia rispetto a tanti altri. Ha vinto tanto, sa vincere, sa gestire lo spogliatoio e potrebbe essere la scelta giusta."

Secondo te con quale sistema di gioco partirà il Napoli? Abbiamo ipotizzato il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1.

"Potenzialmente il Napoli è una squadra che può fare veramente tanti moduli, perché ha tanti giocatori e molto diversi tra loro. Questo è uno dei punti di forza della squadra. Per quanto riguarda il modulo, penso che si inizierà con il 4-3-3, anche perché il Napoli ha due esterni che, se stanno bene, vanno sfruttati per forza di cose. Sarà molto curioso capire il discorso De Bruyne, perché sicuramente anche lui ti può far spostare un po' i piani di questo modulo, ma quello dovrebbe essere il sistema di partenza."