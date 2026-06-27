Podcast Il match-analyst Gornati: "Ecco perché Gila grazie a Sarri è diventato buono anche per Allegri"

vedi letture

Jacopo Gornati, match analyst ex Burkina Faso e founder di PreTattica, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli,

Jacopo Gornati, match analyst ex Burkina Faso e founder di PreTattica, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti leggo il nostro 3-4-2-1. Potrebbe essere, almeno negli interpreti, l'undici più vicino a quello di Allegri? E poi ti chiedo: Gila, in una difesa a tre, lo vedi davvero come braccetto?

"Comincio con la prima domanda. È una formazione che secondo me ha buone probabilità di essere schierata, quantomeno negli uomini. Come dicevi giustamente tu, bisognerà vedere quale sarà la partenza. Se il sistema di gioco di partenza è un 4-4-2 magari si andrà a cambiare qualche cosina a livello di esterni per lasciare De Bruyne accanto alla punta e alleggerirlo da tutto il lavoro difensivo, una cosa fatta anche da Conte quest'anno. Se invece il sistema di base dovesse essere un 4-3-3, a quel punto ci potrebbe stare benissimo quello che avete detto voi, con poi una rotazione a favore dell'esterno alto di sinistra che entra dentro il campo.

Per quanto riguarda Gila, parto dal presupposto che io ho un debole per lui, perché è uno dei difensori centrali più forti attualmente in Serie A. È molto bravo anche con i piedi, ma a livello difensivo era molto bravo a lavorare sull'uomo e secondo me quest'anno con Sarri ha portato a un nuovo livello anche il lavoro di reparto, che è quello che richiede poi Allegri, un allenatore che lavora molto di reparto e molto meno sull'uomo, soprattutto quando si difende bassi. Per me potrebbe diventare un braccetto perfetto perché è uno di quei difensori che si sgancia, anche palla al piede, corre senza particolari problemi. Andrà testato, ma per me è un ruolo che può fare benissimo. È chiaro che ha sempre giocato a quattro, quindi andrà un pochino testato e messo in ordine. Per me un centrale di una difesa a tre non può farlo, proprio per questa sua indole offensiva. Se dovesse giocare lui come braccetto di destra in una difesa a tre vorrebbe dire che Di Lorenzo va a fare di nuovo il quinto e a quel punto torna il discorso di Politano e dello spazio da trovargli. Gli incastri sono diversi."