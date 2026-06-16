Radio TN Amorim-Milan, il punto del Direttore: "Visto? Non manca dirigente. Allegri, disputa economica!"

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Ruben Amorim è il nuovo tecnico del Milan mentre il Napoli attende ancora Max Allegri: il commento su Radio Tutto Napoli

Ruben Amorim è il nuovo tecnico del Milan mentre il Napoli attende ancora Max Allegri e la disputa col Milan. Il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito, ne ha parlato su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video:

"Amorim ha firmato prima di Allegri? Nessuno poteva aspettarselo. Non voglio essere polemico, ma per un esercizio puramente logico: se Amorim firma allora ci sono i dirigenti con poteri di firma. Ci hanno raccontato che mancava solo un dirigente per poter firmare e liberare Allegri al Napoli. Vale tutto nel calcio, ma non siamo tutti degli allocchi. C'è grande confusione a livello societario, ma la disputa tra Allegri ed il Milan è puramente economicamente. Allegri, se avesse rinunciato al corrispettivo economico, poteva firmare subito.

Da Milano diversi colleghi ci hanno raccontato anche la distanza economica, non entriamo sulle cifre perché è anche antipatico, ma non è stata la mancanza di dirigenti a frenare Allegri perchè ce ne sono di dirigenti con poteri di firma. Il problema è economico. Poi possiamo discutere, c'è chi può dire che fa bene a pretendere la cifra perché si è lasciato così... chi invece dice di no perché c'è già un altro club e gli esperti di mercato raccontano che si era messo d'accordo da prima, siamo nel campo delle opinioni, ma oggettivamente invece la realtà non era la mancanza di un dirigente.Altrimenti chi ha firmato l'arrivo di Amorim?".