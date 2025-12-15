Podcast Fabbroni: "Lobotka rientrato? Ma non è al top, lo abbiamo visto..."

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli.

"Il problema psicologico era superiore a quello fisico che pure c'è, soprattutto se utilizzi sempre gli stessi giocatori. Ma non penso che in questo momento la parte fisica sia un problema, il Napoli con la Juve aveva chiuso la partita in crescita, con una bella reazione. Questa convinzione distingue le squadre forti e che hanno sempre una mentalità vincente. Si deve fare, ripeto, un salto mentale, psicologico per rientrare nell'elenco delle big che vogliono vincere sempre tutte le partite. Ci sono anche momenti, poi, in cui una grande squadra deve sapere che se non ha una grande capacità di reazione può essere comunque in grado di gestire quel momento per poi provare a colpire. Le grandi squadre sono così, possono anche subire per un poco di tempo e alla fine comunque trionfa chi ha più qualità per il colpo definitivo del ko".

"I ricambi in questo momento sono estremamente limitati. Lobotka è stato in campo, ieri, ma qual è stato il suo apporto? Non ha ancora nelle gambe il ritmo giusto dato che è stato costretto a fermarsi. Non ha ancora continuità di rendimento".

"Supercoppa? Intanto è un trofeo, anche se io preferivo la formula della partita secca a inizio stagione tra vincitrice coppa e campionato. Era quello lo spirito corretto della manifestazione. Sappiamo che per motivi di varia natura questa storia si è allargata. Ma questa è una coppa che ora può mettere benzina all'aspetto psicologico di cui parlavamo prima. Se riesci a conquistare l'obiettivo, questo ti dà grande autostima, ti rilancia e ti rimette nelle condizioni di poter guardare avanti con un trofeo in più in bacheca. Le stagioni alla fine sono fatte sempre di traguardi, vedi l'Inter che un anno fa ha raggiunto finali e non ha vinto nulla".