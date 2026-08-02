Clamoroso Lukaku! Dal Belgio: "L'Atlanta ci prova, primi contatti con Big Rom"
Una clamorosa indiscrezione di mercato arriva dal Belgio e riguarda il futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, l'attaccante del Napoli sarebbe finito nel mirino dell'Atlanta United, club di MLS che avrebbe già avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento negli Stati Uniti. Al momento la trattativa sarebbe ancora nelle fasi preliminari, ma il club americano starebbe cercando di convincere il centravanti belga ad accettare la destinazione.
L'Atlanta United spinge per Lukaku
Stando a quanto riportato da Tavolieri, l'Atlanta United avrebbe già ottenuto l'apertura del giocatore a discutere dell'operazione e starebbe lavorando per verificare la fattibilità dell'affare. "Al momento sono in corso i colloqui per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo con il giocatore. La trattativa è ancora in fase iniziale", ha spiegato il giornalista belga. Qualora la pista dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato, sbloccando così nuove operazioni in entrata.
🇧🇪 Romelu Lukaku has opened the door to leaving SSC Napoli. #mercato https://t.co/gIY2ssXHOl— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026
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