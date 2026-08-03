Festa Centenario, De Bruyne svela: "Ho fatto di tutto per esserci"

vedi letture

De Bruyne racconta il sacrificio per il Centenario del Napoli: "Ho rinunciato a tre giorni di vacanza".

Kevin De Bruyne ha voluto essere protagonista della festa per il Centenario del Napoli a tutti i costi. Nel backstage dell'evento, pubblicato dalla SSC Napoli sui propri canali ufficiali, il fuoriclasse belga ha raccontato un curioso retroscena legato alla sua presenza sul palco di Piazza del Plebiscito. Pur di partecipare a una delle serate più importanti della storia del club, il centrocampista ha infatti deciso di accorciare le proprie vacanze.

De Bruyne: "Ho fatto di tutto per essere qui"

Nel video diffuso dal club azzurro, De Bruyne ha spiegato il motivo della sua scelta, sottolineando l'importanza dell'evento e l'emozione vissuta insieme ai tifosi e alle leggende del Napoli: "Ho fatto di tutto per essere qui oggi. È una festa straordinaria. Sono qui solo da un anno... è bello vederli tutti insieme.". Parole che confermano il coinvolgimento del campione belga, arrivato in azzurro solo la scorsa stagione ma già pienamente immerso nell'atmosfera e nella storia del club partenopeo.