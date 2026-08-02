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Castel di Sangro, day 3: tra poco la seduta pomeridiana, la segui la diretta su TN

Castel di Sangro, day 3: tra poco la seduta pomeridiana, la segui la diretta su TN
Oggi alle 17:11In primo piano
di Antonio Noto

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17.00 - Prendono posto i tifosi mentre lo staff di Allegri sistema il campo con delle mini porte e dei conetti.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana del terzo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.