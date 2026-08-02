Live
Castel di Sangro, day 3: tra poco la seduta pomeridiana, la segui la diretta su TN
premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli
17.00 - Prendono posto i tifosi mentre lo staff di Allegri sistema il campo con delle mini porte e dei conetti.
Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana del terzo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
In primo piano
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com