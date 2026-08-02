Centenario Napoli, il commento sulla festa di ADL: "Magnifica serata"
Dopo la straordinaria serata dedicata ai 100 anni della SSC Napoli, arriva anche il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha voluto condividere sui propri canali social uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie Jacqueline, accompagnandolo con una dedica ai tifosi e al club al termine delle celebrazioni che hanno coinvolto migliaia di persone tra il centro storico e Piazza del Plebiscito.
Il post del presidente sui social
Sul proprio account X, De Laurentiis ha pubblicato una foto insieme alla moglie Jacqueline, commentando così la serata dedicata al Centenario del Napoli: "Magnifica serata. Forza Napoli Sempre!" Un messaggio semplice ma significativo, con cui il presidente ha voluto celebrare il successo dell'evento e rendere omaggio ai cento anni di storia del club azzurro.
Magnifica serata. Forza Napoli Sempre! pic.twitter.com/Prade4nVro— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 2, 2026
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