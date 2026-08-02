Ultim'ora Lindstrom-Schalke 04, Romano: "Accordo raggiunto col Napoli!". I dettagli

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Fabrizio Romano conferma: Lindstrom lascia il Napoli e passa allo Schalke 04 in prestito con opzione.

Jesper Lindstrom è a un passo dal salutare il Napoli. A confermare la chiusura dell'operazione è il giornalista Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha annunciato il raggiungimento dell'accordo tra il club azzurro e lo Schalke 04. L'esterno danese sta sostenendo in queste ore le visite mediche in Germania, ultimo passaggio prima dell'ufficialità del trasferimento.

Prestito con opzione di riscatto e bonus per il Napoli

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale, l'intesa tra i due club prevede un prestito con opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro. Nell'accordo sono stati inseriti anche alcuni bonus a favore del Napoli, che scatteranno in caso di permanenza dello Schalke 04 in Bundesliga e al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte del calciatore. Una cessione che consentirà al club partenopeo di liberare spazio in rosa e proseguire le operazioni di mercato in entrata.