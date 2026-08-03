Gutierrez, una cessione che fa discutere: l'elemento chiave

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Ora, naturalmente, la differenza la farà il modo in cui il Napoli reinvestirà questa cifra.

Il mercato del Napoli continua a dividere i tifosi. Da una parte c’è chi si aspettava un’accelerazione sugli acquisti, dall’altra chi guarda con attenzione alle operazioni in uscita. Tra queste, la cessione di Miguel Gutierrez per circa 30 milioni di euro è una delle più discusse. Al di là del momento di apparente stallo, la sensazione è che il club abbia fatto la scelta giusta. Lo spagnolo ha mostrato buone qualità, ma nella scorsa stagione non è mai riuscito a imporsi come un elemento davvero imprescindibile. Di fronte a un’offerta di questo livello, monetizzare rappresenta un’opportunità difficile da rifiutare.

Napoli, Gutierrez ed una plusvalenza per sbloccare il mercato

Ora, naturalmente, la differenza la farà il modo in cui il Napoli reinvestirà questa cifra. Ma, per quanto visto in campo nell’ultimo anno, i 30 milioni incassati sembrano un opportunità che non poteva essere colta. Voi cosa ne pensate? Il Napoli ha fatto bene a cedere Gutierrez o lo avreste trattenuto? Ditecelo a RadioTuttoNapoli: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o chiamarci allo 081-17974125.