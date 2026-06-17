Podcast Calciomercato Napoli, Carratelli: "Gila? Acquisto necessario per un motivo"

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Mimmo Carratelli, giornalista, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Gila è un difensore che ti piace e ti convince per caratteristiche e qualità?

"Sì, è un rinforzo secondo me necessario per la difesa. Bisogna irrobustirla. Però secondo me bisogna trovare una soluzione anche per il centrocampo, trovare un regista di altissimo livello, con personalità e soprattutto veloce, perché il gioco negli ultimi anni è diventato più rapido. Poi bisogna vedere la situazione di Anguissa. Secondo me a centrocampo bisogna agire bene, perché in difesa con Gila si può intervenire, ma è il centrocampo che va messo in ordine. Dipende anche da come giocherà il Napoli, con i moduli che adotterà. Comunque se il Napoli viene allestito bene sarà sicuramente in lotta per lo scudetto."

De Laurentiis ti avrebbe affidato un soggetto legato alla storia del Napoli per il centenario, ci confermi questa cosa?

"Mi ha detto di raccontargli la storia del Napoli, poi vediamo cosa ne fanno. Poi qualcun altro dovrebbe sceneggiarla."