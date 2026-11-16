Podcast Calciomercato Napoli, Monti: "Ecco in quali reparti bisogna intervenire"

Gianluca Monti analizza il momento del Napoli: dalle responsabilità di Allegri al rendimento di De Bruyne e Hojlund in Nazionale.

Gianluca Monti, giornalista e dirigente sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Credo che l'Italia ne esca con un filo di luce in lontananza. Si è rimessa in moto una macchina che era evidentemente usurata e che adesso ha quantomeno effettuato una sorta di tagliando. Si intravede una luce in fondo al tunnel, soprattutto grazie all'inserimento di giovani calciatori che possono portare nuova energia alla Nazionale. Secondo me ci sono margini per guardare con speranza al Mondiale tra quattro anni. Nelle ultime occasioni si sono verificate anche circostanze particolarmente sfavorevoli, penso per esempio a quanto accaduto in Slovenia. Il seme è stato piantato, ma bisognerà aspettare per raccoglierne i frutti. Alcuni giovani hanno già raggiunto una maturità importante, mentre altri avranno bisogno di più tempo per completare il proprio percorso".

Ti aspettavi Antonio Vergara titolare contro la Francia? E quale dovrebbe essere il suo ruolo ideale nel Napoli?

"Mi aspettavo anch'io di vederlo dal primo minuto, ma probabilmente Mancini ha preferito rinforzare il centrocampo considerando le caratteristiche dell'avversario. Per quanto riguarda il Napoli, faccio fatica a immaginare Vergara come quinto di centrocampo. Credo che sia uno dei ruoli meno adatti alle sue caratteristiche. Per me resta un giocatore di tecnica e inserimento. Può giocare da mezzala, ma anche partire dall'esterno e rientrare sul piede preferito. Può persino andare sul fondo partendo da sinistra. Lo vedo meno adatto a giocare stabilmente alle spalle della punta, perché non mi sembra un calciatore che esprima il meglio spalle alla porta, cercando continuamente l'ultimo passaggio. È invece una mezzala che sa inserirsi molto bene, anche se in quella zona del campo il Napoli ha già diversi interpreti importanti. Personalmente lo vedrei soprattutto sull'esterno, dove può garantire anche un buon contributo nelle due fasi. In questo momento potrebbe essere titolare, ma deve confrontarsi con la presenza di Politano, al quale viene giustamente concessa fiducia. Vergara può comunque diventare un ottimo subentrante, perché ha quelle caratteristiche che gli permettono di cambiare l'andamento di una partita quando entra dalla panchina".

Sabato il Napoli affronterà il Torino. Che partita ti aspetti dalla squadra di Allegri?

"Mi aspetto una prestazione importante, anche perché il Torino è una squadra che corre, ha idee ed è ben allenata. Magari non dispone di grandissime individualità, ma sa stare bene in campo. Il Napoli ha certamente tutte le qualità per batterlo, però in questa stagione non sempre è riuscito a dimostrare sul terreno di gioco la superiorità che dovrebbe avere sulla carta. Mi aspetto una squadra rivitalizzata anche dagli impegni con le Nazionali. Abbiamo visto De Bruyne e Hojlund esprimersi molto bene: quando la condizione fisica è buona e la testa è libera, le qualità vengono fuori. Credo che uno dei problemi principali del Napoli in questo momento sia proprio la paura. Si è vista chiaramente anche nel primo tempo contro la Lazio. La sosta per le Nazionali può aiutare alcuni calciatori a liberarsi mentalmente. Cambiare ambiente, ritrovare fiducia e tornare subito a giocare può consentire loro di non avvertire continuamente la pesantezza che circonda il Napoli".

Hojlund e De Bruyne brillano con le rispettive Nazionali, mentre nel Napoli faticano. Quanto dipende dalle idee di Allegri?

"Ci sono tante valutazioni da fare. I risultati individuali con le Nazionali sono evidenti e non possono essere ignorati. Allegri è stato preso per ottenere risultati, perché viene considerato il risultatista per eccellenza. Tuttavia, credo che alcuni alibi vadano riconosciuti anche a lui. Non sono alibi che riguardano soltanto l'allenatore, ma anche la società. Forse il Napoli non mette seriamente in discussione Allegri proprio perché è consapevole di avergli consegnato una squadra con alcuni problemi strutturali. Il Napoli potrebbe giocare meglio? Assolutamente sì. Potrebbe essere più equilibrato? Anche in questo caso la risposta è sì. Ma il problema della convivenza tattica tra De Bruyne e McTominay esisteva già nella scorsa stagione. Allegri ha provato a risolverlo utilizzando De Bruyne da playmaker, ma così facendo perde parte della sua qualità negli ultimi metri. Con il Belgio abbiamo visto quanto possa essere incisivo in una posizione più avanzata. Bisogna però considerare che il calcio delle Nazionali è diverso da quello dei club. In Nations League le squadre tendono spesso a essere più aperte e a concedere maggiori spazi. Questo non significa assolvere Allegri. Mi aspetto sicuramente di più dal suo Napoli e credo sia giusto chiedergli conto dei risultati".

Allegri sta offrendo meno di quanto ci si aspettasse al momento del suo arrivo?

"Sicuramente sì, soprattutto considerando le aspettative che accompagnavano il suo ingaggio. Allegri non è arrivato necessariamente per proporre un calcio spettacolare, ma per garantire un certo tipo di risultati. Paradossalmente, in alcune circostanze il Napoli ha mostrato persino un calcio troppo sbarazzino rispetto a quello che ci si sarebbe aspettati da un allenatore come lui. Il problema è che, al di là delle caratteristiche del gioco, non sono arrivati i risultati per i quali era stato scelto. Per questo credo che le valutazioni sul suo lavoro siano legittime, pur tenendo conto delle responsabilità della società e dei problemi della rosa".

A gennaio il Napoli farà davvero mercato? Ti aspetti molte operazioni?

"Credo che il punto di partenza siano soprattutto le uscite. Senza cessioni sarà molto difficile immaginare nuovi acquisti. In questo senso potrebbe esserci la possibilità di salutare Kevin De Bruyne, anche a malincuore. Bisogna però considerare il problema tattico della sua convivenza con McTominay, che il Napoli si trascina dalla scorsa stagione. Quando De Bruyne è arrivato, McTominay occupava già quelle zone del campo. Era quindi una difficoltà che si poteva prevedere. Se il calciatore e la sua famiglia dovessero manifestare la volontà di cambiare aria, il Napoli potrebbe liberarsi di un ingaggio importante e utilizzare quelle risorse per intervenire dove ha maggiormente bisogno".

Quali sarebbero le priorità in entrata dopo un'eventuale cessione di De Bruyne?

"Il Napoli potrebbe pensare a un'alternativa vera ad Anguissa, oppure a un terzo centravanti che permetta di avere più soluzioni offensive. Il punto è che oggi sembra esserci una possibilità concreta di ragionare sull'uscita di De Bruyne, mentre per altri calciatori non vedo le stesse condizioni. Molti giocatori del Napoli hanno ingaggi importanti e, considerando anche il rendimento recente, non hanno un mercato particolarmente ampio. Per questo non mi aspetto tantissimi movimenti. Se non ci saranno uscite, difficilmente arriveranno nuovi giocatori. La società dovrà valutare con attenzione le opportunità, cercando di intervenire nei reparti dove ci sono maggiori necessità senza appesantire ulteriormente una rosa che presenta già diversi problemi di gestione".