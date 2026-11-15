Psv-De Bruyne, dall'Olanda: "Pronto il sacrificio di un ex Serie A per finanziare l'operazione"

Napoli, il PSV prepara il terreno per De Bruyne: possibile cessione dell'ex Parma Dennis Man per finanziare il colpo.

Il PSV Eindhoven starebbe preparando il terreno per tentare il colpo Kevin De Bruyne nel mercato di gennaio, con il centrocampista belga del Napoli finito nel mirino del club olandese. Secondo quanto riportato dall'Eindhovens Dagblad, la società di Eindhoven starebbe valutando alcune cessioni per liberare spazio in rosa e creare le condizioni economiche necessarie a un'eventuale operazione. Il principale candidato alla partenza sarebbe Dennis Man, esterno offensivo rumeno ed ex Parma, che non sta trovando spazio nelle scelte dell'allenatore Peter Bosz. Il PSV potrebbe dunque sacrificare il calciatore per provare a finanziare l'arrivo di un giocatore di grande esperienza internazionale come De Bruyne, il cui futuro al Napoli resta al centro delle indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Napoli, il PSV pensa a De Bruyne: Dennis Man può partire a gennaio

Il quotidiano olandese indica proprio Dennis Man come possibile sacrificato per consentire al PSV di tentare l'assalto a De Bruyne. “Il PSV vuole attirare un altro top player nel mese di gennaio (De Bruyne) vendendo un giocatore. Man vale una discreta cifra. Il PSV lo ha acquistato più di un anno fa per circa sette milioni di euro”, si legge nella ricostruzione riportata dall'Eindhovens Dagblad. Dopo gli 11 gol realizzati in 35 partite nella scorsa stagione, l'ex Parma è scivolato indietro nelle gerarchie di Bosz, collezionando appena cinque presenze in campionato senza reti né assist. Davanti a lui ci sarebbero attualmente tre calciatori nelle preferenze del tecnico. Per Man potrebbe profilarsi un ritorno in Italia oppure un trasferimento in Spagna, mentre il PSV continuerebbe a valutare la fattibilità dell'operazione De Bruyne. Al momento, tuttavia, non risultano offerte ufficiali confermate al Napoli e l'eventuale trasferimento del belga resta un'ipotesi di mercato.