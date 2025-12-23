Foto

McTominay festeggia con il sigaro: "Bellissimo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:10Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così il centrocampista azzurro Scott McTominay, in un post sul suo profilo Instagram ha allegato uno scatto dei festeggiamenti con il sigaro e la didascalia: "Bellissimo". Di seguito la foto.