Radio TN Caporale: "Conte, altro che integralista! Con difficoltà importanti il Napoli è ancora 1°"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di "Sabato Sport": "Si è arrivati all'assurdo, nel reparto di centrocampo siamo ridotti all'osso, queste sono difficoltà importanti. Il Napoli è primo in classifica, ancora in corsa in Champions League, ha passato il turno in Coppa Italia, quindi stiamo andando avanti. Antonio Conte riesce ad emergere anche nelle difficoltà, trova delle soluzioni estemporanee. Molti lo classificavano come un integralista che non cambia mai, sul 3-5-2 e su certe situazioni di spogliatoio. Invece lui sul campo è cambiato a seconda delle necessità, facendosi aiutare dalle caratteristiche e dalle qualità del pacchetto di giocatori della sua rosa.

Lui l’anno scorso passò dalla difesa a tre alla difesa a quattro, poi nel finale di stagione ha cambiato un’altra volta rendendo efficace la squadra. Quest’anno con situazioni diverse ed anche più gravi, è successo di nuovo. Siamo passati dal 4-1-4-1 per inserire al meglio De Bruyne, al tornare al 4-3-3 con l’assenza del belga, e adesso nuovamente al 3-4-2-1 con la moria di centrocampisti. Però la squadra ha subito metabolizzato e ha reso efficace in campo con prestazioni e risultati. È un Napoli tonico, messo bene in campo, efficace nelle due fasi”.