Radio TN Tuttojuve, Di Natale: "La sconfitta sarebbe una mazzata più per il Napoli"

Il giornalista di TuttoJuve Mirko Di Natale è intervenuto nel corso di "Sabato Sport" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Sarà una partita molto importante e molto sentita, soprattutto da parte del Napoli perché è un’occasione per mettere ulteriore terreno di distanza alla Juventus. Per la Juventus è un primo match point perché poi ci saranno Bologna e Roma. I bianconeri stanno cercando ancora un’identità di gioco e un’intesa di risultati che ancora non è arrivata. La Juventus è in una situazione di classifica da non poter commentare più errori, però una sconfitta non è che andrebbe proprio enfatizzata al minimo. Se invece il Napoli dovesse uscire sconfitto contro la Juventus, penso che sia una mazzata molto più grande per il popolo napoletano e per Napoli per cui questa è la madre di tutte le partite. Quest’anno la strada si è messa un po’ più in salita ma gli obiettivi della Juventus restano alti, storicamente parte sempre per vincere, in campionato è distante ma non così indietro”.

Ci sono tante assenze in entrambe le squadre: “Faccio una battuta: questa sembra più la sfida degli infortuni. Se andiamo a leggere i nomi che non giocheranno sono quasi più altisonanti di quelli che giocheranno. È un peccato. Anche in difesa la Juventus ha le scelte costretto, credo che giocheranno gli stessi delle ultime partite”.

Peseranno più le assenze della Juventus o del Napoli? "A conti fatti, mettendo tutto sulla bilancia, forse più le assenze del Napoli".