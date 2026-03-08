Podcast Casale fa notare: "Avete visto che segnale da De Bruyne e Anguissa?"

Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista tv, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Come hai visto il Napoli nelle ultime due vittorie?

"Il Napoli è stato molto bravo, perché per le difficoltà che ha avuto e per l’emergenza che ha affrontato, portare a casa due vittorie è stato importantissimo. Anche se con un po’ di fatica, soprattutto nella prima, sono punti fondamentali per arrivare allo scontro diretto con il Milan tra qualche settimana con la possibilità di agganciarlo o addirittura superarlo. Ci sono state conferme importanti: questo ragazzo ha dimostrato ancora una volta di avere qualità, la conferma di Vergara anche se poi è uscito, e soprattutto il rientro degli ex infortunati che sembrano già a buon punto della condizione. Questo ci fa ben sperare per il finale di campionato."

Che impressione ti hanno fatto i rientri di Anguissa e De Bruyne?

"Quando uno rientra da un infortunio tende sempre a guardarsi un po’ intorno e a non forzare, invece loro li ho visti subito dentro la partita. Chiaramente manca ancora un po’ di ritmo gara per arrivare ai livelli massimali, però sembrava quasi che non avessero mai avuto un infortunio. Si vede che hanno curato molto la preparazione per rientrare bene. Non hanno avuto paura nei contrasti, hanno rincorso gli avversari: sono segnali importanti."

Tra i protagonisti c’è stato anche Gilmour: che partita ha fatto?

"Secondo me è stato uno dei migliori, sia per quantità sia per qualità. A me piace molto perché, rispetto a Lobotka, verticalizza di più. Ho sentito dire che giocava troppo all’indietro, ma a me non è sembrato: ho visto un giocatore che cercava spesso di velocizzare l’azione. Qualche passaggio non è riuscito, ma quando giochi in mezzo alla densità è normale. Io preferisco i centrocampisti che provano a verticalizzare e a cercare subito gli attaccanti."

Il Napoli dovrà riscattare diversi giocatori: pensi che la società lo farà?

"Credo di sì. Il Napoli dovrà spendere molto per i riscatti, ma penso che molti di questi giocatori verranno confermati. Gli infortuni hanno dato spazio a tanti ragazzi e alla fine, paradossalmente, in questa situazione si è quasi plasmata la squadra del prossimo anno. Alcuni giocatori potranno essere ceduti per compensare le spese, ma molti di quelli che stanno giocando ora penso che verranno riscattati."