Radio TN Caso Allegri, Letizia: "Nota Napoli eccessiva, dove sono le prove? Oriali-Conte noti..."

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Serata fredda ci aspettavamo e così è stato. Gara intensa e così è stato. L'avevamo letta bene, se vi ricordate avevo detto che c'era solo un ruolo in cui il Napoli era superiore al Milan e infatti la partita l'ha vinta proprio Hojlund che ha fatto la differenza".

"Comportamento Allegri? Per quello che ho visto io dalla tribuna, non c'è stato nulla di trascendentale. O si portano video e prove, altrimenti io trovo il comunicato del Napoli sopra le righe. Conte e il suo staff non sono nuovi a queste scene. Ieri quando abbiamo chiesto ad Allegri in conferenza cosa fosse successo, lui ha detto: cose di campo che nascono e finiscono lì. Che Oriali venga a fare la verginella dopo 50 anni di calcio fa anche un po' ridere, senza entrare nel merito della discussione perché, ripeto, o tiriamo fuori i filmati, oppure la verità la fanno solo loro. Ma manco mi interessa saperlo. Altre volte sono successe cose per cui abbiamo finta di niente. Personalmente, ripeto, è un comunicato eccessivo quello del Napoli".

"Arbitro? L'episodio Maignan poteva essere valutato diversamente, ma dalla tribuna non si capiva. In generale non mi è piaciuto l'arbitraggio, potevano esserci già due rossi in mezz'ora, uno per parte, Rabiot e Hojlund. Ma il tema arbitro non c'è, il Napoli ha meritato di vincere. Però è un tema giornalistico generale. Arbitro scarsotto ma partita regolare, sintetizzo così".

"Scudetto? Il Napoli è avanti. Il Milan ha problemi con le riserve ma ora resta solo il campionato e ci sono solo 23 partite dalla fine della stagione e vedremo come Allegri gestirà le rotazioni".