Radio TN Caso Lukaku, Caiazza: "Conte è la garanzia, avrà sicuramente parlato con lui"

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"Deve pagare la multa, ma spero che lo strappo si ricucia perché non si possono creare problemi allo spogliatoio in questo momento".

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Cronache Azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

C’era timore per la trasferta, ma l’Italia è superiore alla Bosnia: che partita ti aspetti?

"Di sicuro i valori in campo si possono azzerare con la giusta carica, però c’è una netta differenza. L’Italia non deve avere paura e deve andare a giocarsi la partita come sa, perché la qualità è superiore. Se la Bosnia ha avuto coraggio in Galles, deve essere uno stimolo per fare ancora meglio."

Il fallimento recente dell’Italia può portare a una mancata qualificazione?

"In un paese normale si farebbero valutazioni importanti a prescindere. Stanno fallendo molte cose, anche dal punto di vista arbitrale e gestionale. Serve capire cosa fare e cambiare qualcosa."

Il caso Lukaku è davvero solo un ritardo o c’è altro?

"Mi sembra strano che si arrivi a tanto per un ritardo di pochi giorni. Deve pagare la multa, ma spero che lo strappo si ricucia perché non si possono creare problemi allo spogliatoio in questo momento. Conte è la garanzia e avrà sicuramente parlato con lui."

Il Napoli può approfittare di un eventuale passo falso dell’Inter?

"Il Napoli deve farsi trovare pronto. Se l’Inter si ferma, deve approfittarne. Intanto bisogna mantenere serenità e vincere le partite."

Quanto pesa la mancanza di strutture per la crescita del Napoli?

"È un limite enorme. Senza stadio di proprietà e strutture moderne perdi tanti ricavi rispetto ad altri club. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, ma senza queste entrate non può competere allo stesso livello economico."

Qual è la soluzione per il futuro del club?

"Serve trovare investitori, sponsor e un progetto per lo stadio. Non puoi togliere risorse alla squadra. Serve un equilibrio tra competitività sportiva e crescita strutturale."

Che giudizio dai sul lavoro di Conte?

"Conte ha fatto un lavoro straordinario nonostante tanti infortuni. Il Napoli è ancora lì e può giocarsela. Bisogna riconoscere il valore del lavoro fatto."

Che segnali arrivano dall’Inter per il finale di stagione?

"L’Inter ha mostrato qualche difficoltà. Se continua così, il Napoli può rientrare. Le prossime due partite saranno decisive per capire come finirà il campionato."

Qual è l’obiettivo realistico del Napoli?

"Bisogna puntare al secondo posto e consolidare la Champions. Se poi succede qualcosa davanti, bisogna farsi trovare pronti."