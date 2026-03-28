Caso Lukaku, spunta la reazione di ADL: così il presidente ha preso la notizia

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Il Napoli non cambia posizione sul caso Lukaku e ribadisce una linea ferma: nessuna deroga per l’attaccante belga. Se martedì non rientrerà a Castel Volturno, il club è pronto a intervenire con provvedimenti disciplinari, tra cui una multa e l’eventuale esclusione dal gruppo.

La reazione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Aurelio De Laurentiis è profondamente amareggiato per la situazione, in sintonia con Antonio Conte. Il presidente non ha gradito la scelta unilaterale del giocatore di restare in Belgio per allenarsi, senza autorizzazione.

Lukaku, quant'è costato

Il quotidiano sottolinea come l’investimento complessivo per Lukaku, tra cartellino e ingaggio, si aggiri intorno ai 60 milioni, cifra importante per un calciatore over 30. In casa Napoli il principio è chiaro: “Le regole valgono per tutti”. Anche per Lukaku.