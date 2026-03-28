Podcast

Caso Lukaku, Schira: "Rapporto incrinato, tutto porta verso un finale già delineato"

Caso Lukaku, Schira: "Rapporto incrinato, tutto porta verso un finale già delineato"
Oggi alle 19:30Radio Tutto Napoli
di Antonio Noto
"Non abbiamo mai rivisto davvero Lukaku con continuità, solo un recupero parziale, con anche qualche ricaduta".

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di "Sabato Azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “

Caso Lukaku: come interpreti questo braccio di ferro con il Napoli?

"Lo stato dell’arte è questo, secondo me comunque ormai il rapporto si è incrinato, la rottura in qualche modo c’è stata. Le prime pressioni c’erano state mesi fa, quando Lukaku aveva scelto la terapia conservativa e non di operarsi. Poi tutto il resto si è sviluppato: i problemi, la gestione, il fatto che, a differenza di De Bruyne che è tornato protagonista, Lukaku ha avuto difficoltà. Non abbiamo mai rivisto davvero Lukaku con continuità, solo un recupero parziale, con anche qualche ricaduta. Se ci aggiungi che è un giocatore che quando non è centrale nel progetto perde un po’ la bussola, e che c’è Hojlund che rappresenta il presente e il futuro, tutto porta verso un finale già delineato."

Cosa succederà nei prossimi giorni?

"Se rientra ci sarà un finale con un armistizio e poi dopo il mondiale si troverà una soluzione. Se invece non rientra e continua la gestione, probabilmente nella sua testa c’è il recupero per il mondiale. Ma comunque la mia sensazione è che si andrà verso l’addio in estate."

Quanto è stato importante Lukaku nella scorsa stagione?

"È stato fondamentale, anche se se ne parla poco. È stato l’unico in Serie A in doppia cifra tra gol e assist. Se il Napoli quest’anno avesse avuto il vero Lukaku, senza infortuni, avrebbe avuto qualche punto in più e il sogno scudetto sarebbe più concreto."

Situazione rinnovi: cosa succede con Spinazzola e gli altri?

"Spinazzola un anno lo fa, ma il Napoli ragiona su un annuale mentre lui vorrebbe un biennale. Il sondaggio della Juventus c’è stato, ma non è una trattativa avanzata. È anche una strategia per mettere pressione sul rinnovo."

E per Lobotka?

"Lobotka ha una clausola, ma non c’è la fila. Il Napoli vorrebbe rinnovare, però i tempi si sono allungati anche per problemi fisici. Potrebbe anche restare."

Juan Jesus e gli altri difensori?

"Juan Jesus è in scadenza, Conte lo apprezza ma bisogna ringiovanire. Rrahmani invece è praticamente fatto. Poi bisogna capire cosa fare con Beukema e Marianucci."

Il caso Marianucci cosa insegna?

"È un esempio del problema italiano: i giovani giocano poco. All’estero si fanno operazioni con recompra e valorizzazione, da noi si guarda subito al risultato e gli allenatori puntano sui giocatori più esperti."

Quali possono essere le destinazioni di Lukaku?

"Arabia e Turchia sono le soluzioni più semplici, mercati win-win. Anche la MLS è più complicata per le regole. Attenzione però anche a soluzioni europee o romantiche come l’Anderlecht, che però economicamente è difficile."

Quanto può incidere il Mondiale sul futuro di Lukaku?

"Il Mondiale può cambiare tutto. Se fa bene, si riapre il mercato. È una vetrina che può cambiare le dinamiche e offrire opportunità che oggi non vediamo."

Il comportamento del Napoli cosa indica?

"Il fatto che il Napoli non abbia messo acqua sul fuoco è il segnale che il rapporto si è sfilacciato. Le strade probabilmente si separeranno."