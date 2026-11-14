Il PSV prepara l’offerta per De Bruyne a gennaio: per il Napoli “KDB non è sul mercato”

Il Corriere dello Sport racconta l’assalto degli olandesi al belga, che “glissa” e non chiude: il club azzurro lo considera incedibile

Il PSV non intende arretrare per Kevin De Bruyne a gennaio: gli olandesi sognano il grande colpo a centrocampo e vogliono a tutti i costi il belga del Napoli. KDB ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma il club di De Laurentiis vanta un’opzione per un’altra stagione. Allegri, scrive il Corriere dello Sport, lo considera una pedina fondamentale e non vorrebbe in alcun modo privarsene a stagione in corso. Bisognerà capire quale sarà l’offerta reale del PSV e poi quale sarà la volontà del giocatore.

“Il giocatore glissa, non apre ma neppure chiude”: il commento di De Bruyne dopo la gara con la Turchia

“Il PSV spinge, ci prova, prepara l’offerta per De Bruyne che è il sogno per gennaio”, scrive il quotidiano. “Il giocatore glissa, non apre ma neppure chiude («vedremo...», il suo commento giovedì dopo la partita contro la Turchia), mentre il Napoli se ne sta tranquillo a pianificare le mosse per le prossime settimane”.

La posizione del Napoli: “Non è sul mercato, non è cedibile, è il perno della manovra e il faro del centrocampo”

Secondo il Corriere dello Sport, la posizione del club è molto chiara: KDB “non è sul mercato, non è un giocatore considerato cedibile”. Ha il contratto in scadenza a giugno, con un ingaggio importante, tra i più alti della rosa, e al momento non ci sono segnali di una conferma, anche se il Napoli può esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno, ma vuole chiudere la stagione con la sua stella. L’annata, precisa il quotidiano, è ancora lunga e le prossime partite saranno decisive: le sorti della squadra si legheranno inevitabilmente alle scelte di gennaio. In sintesi, il Napoli oggi non ha intenzione di aprire al PSV.