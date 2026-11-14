Non solo Varela: Manna sonda Zirkzee, in uscita dal Manchester United

Il direttore sportivo azzurro riflette sul nuovo attaccante da affiancare a Hojlund a gennaio: diversi i profili valutati

Tra gli obiettivi che il direttore sportivo Manna si è prefissato per il mercato di gennaio c’è anche un attaccante in grado di alternarsi con Rasmus Hojlund. Uno scenario che sarebbe il preludio a un nuovo addio di Lorenzo Lucca, come accadde lo scorso anno proprio nella sessione invernale. Tra i profili che il Napoli starebbe valutando ci sarebbero Varela del Monza e Joshua Zirkzee del Manchester United: due calciatori dalle caratteristiche profondamente diverse, in quanto il portoghese è una prima punta classica, mentre l’ex Bologna è un attaccante che lega molto di più il gioco.

Varela come investimento, Zirkzee come occasione in prestito

Come si legge sul Corriere dello Sport, “Varela può essere un investimento”, mentre in alternativa Manna sonda anche il mercato della Premier per un’occasione in prestito: “ce ne sono tanti di giocatori in uscita dalle big inglesi, come Joshua Zirkzee (25) dello United”. Ieri Pochettino è stato annunciato come nuovo allenatore al posto di Carrick: se lo considererà cedibile, con appena 186 minuti in stagione e due gol, allora il Napoli potrebbe fare un tentativo.

Zirkzee ha già condiviso l’attacco con Hojlund:

Zirkzee, ex Bologna, ha già condiviso l’attacco dello United in coppia con Hojlund, ricorda il quotidiano. Si tratta, scrive, di “un profilo totalmente diverso da Varela, per caratteristiche e status”. Manna riflette.