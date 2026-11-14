Sorpresa Neres: può dire addio già a gennaio, sondaggi dal Brasile

Il Corriere dello Sport racconta le mosse di Manna per una sessione invernale movimentata: oltre ad Anguissa, altri tre azzurri sarebbero in lista d’addio

Potrebbe essere una sessione di mercato molto movimentata, in entrata e in uscita, per il Napoli a gennaio. Il direttore sportivo Manna sembra aver individuato le pedine da mettere in uscita per fare spazio ad altri acquisti da mettere a disposizione di Allegri. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, oltre ad Anguissa ci sarebbero altri tre azzurri in lista di sbarco: uno di questi, scrive il quotidiano, si può definire davvero una sorpresa.

Neres, il brasiliano ancora fermo ai box: fragile fisicamente, compirà 30 anni a marzo

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli proverà a piazzare Lang, Lucca e perfino Neres. Il brasiliano è ancora fermo ai box e in questi due anni e mezzo in azzurro ha dimostrato di essere un calciatore di qualità, anche se troppo fragile dal punto di vista fisico. Inoltre, l’ex Ajax e Benfica è un classe 1997 e si avvia a compiere 30 anni il prossimo marzo.

Dal Brasile potrebbe arrivare un’offerta “che potrebbe mettere d’accordo tutti”

Dal Brasile, conclude il quotidiano, potrebbe arrivare a sorpresa anche un’offerta che potrebbe mettere d’accordo tutti. Per Neres ci sarebbero infatti dei sondaggi dal Brasile, che renderebbero possibile un addio già a gennaio.