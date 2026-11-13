Tuttonapoli L'esterno imprendibile contro la Francia è stato seguito anche dal Napoli

Italia-Francia 3-1, show di Cambiaghi: assist per Pio Esposito sull’1-1. L’esterno del Bologna era stato cercato anche dal Napoli

Nicolò Cambiaghi è stato tra i protagonisti dell’Italia che ha battuto 3-1 la Francia a San Siro. L’esterno del Bologna ha firmato una serata da applausi, con un assist e una prestazione che gli è valsa elogi unanimi. Per il Napoli è anche un motivo di rimpianto, perché lo aveva seguito in passato, ed ora rischia di diventare uno dei giocatori più ambiti del nostro campionato.

L’assist per il pareggio di Pio Esposito

Come raccontano le cronache della partita, tra cui quella de Il Post, al 26' Cambiaghi si è liberato sulla fascia con una grande azione e ha servito un cross basso per Pio Esposito, che ha anticipato i difensori francesi segnando l’1-1. Nelle pagelle di CalcioMercato.it è tra i migliori dell’undici di Mancini insieme a Frattesi e allo stesso Esposito, autore di una doppietta. Un altro sito gli ha assegnato un 7, indicandolo come il più attivo in attacco. È uscito al 62' per lasciare il posto a Dimarco, che ha poi servito Frattesi per il gol del sorpasso.

Il Napoli lo aveva cercato

Il rendimento con la Nazionale riporta l’attenzione sul passato. Cambiaghi era stato cercato anche dal Napoli nell’estate scorsa, prima dell’arrivo di Alisson Santos. Una pista che non si è concretizzata e che oggi, davanti a una prestazione così, viene riletta con curiosità. Per gli azzurri il tema dell’esterno offensivo resta d’attualità in vista di gennaio, tra possibili uscite e profili giovani nel mirino. Per Cambiaghi, intanto, c’è la soddisfazione di una notte in cui ha mostrato qualità e personalità, davanti a un avversario di livello.