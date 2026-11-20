Podcast Minervini: "Bonus già sprecati, ora serve solo filotto di vittorie per la Champions"

Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

La sfida contro il Torino rappresenta un passaggio fondamentale per la stagione del Napoli? Si può parlare di ultima spiaggia?

"Considerando la posizione in classifica, da qui a Natale e fino all'inizio del nuovo anno ci saranno diverse ultime spiagge. Il Napoli deve recuperare un distacco ormai importante dalla zona Champions, che resta l'obiettivo stagionale. In questo momento non ci sono alternative alla vittoria: qualsiasi altro risultato sarebbe una delusione. I bonus sono stati già sprecati e bisogna provare a inanellare almeno cinque o sei successi consecutivi, per poi valutare la situazione delle concorrenti e affidarsi al mercato per trovare nuova linfa nella seconda parte della stagione. È una situazione complicata, nella quale è difficile essere ottimisti: se una squadra ha perso più della metà delle partite disputate, è difficile immaginare che improvvisamente possa iniziare a vincerle tutte. È questo l'aspetto che preoccupa maggiormente, anche Allegri e De Laurentiis, nonostante l'allenatore abbia sempre mostrato fiducia nelle proprie capacità di risollevare la squadra."

Il Napoli può davvero riuscire a mettere insieme una serie di cinque vittorie consecutive?

"Tutto è possibile, ma servono basi concrete. Devono cambiare gli episodi, l'atteggiamento e soprattutto la gestione delle partite. Penso alle sfide contro Inter e Roma, nelle quali il Napoli si era trovato in vantaggio di due gol, salvo poi farsi rimontare e perdere una delle due gare. Questo atteggiamento deve cambiare: non basta segnare e sperare di riuscire a conservare il vantaggio. Allegri deve concentrarsi su soluzioni concrete e trovare subito un approccio diverso. Con il progressivo rientro degli infortunati ci saranno maggiori possibilità di scelta, sia negli uomini sia nei moduli, anche se bisognerà fare i conti con eventuali nuovi stop."

Contro il Torino, squadra organizzata che in trasferta tende ad abbassarsi, il Napoli potrebbe avere difficoltà a trovare gli spazi offensivi?

"Bisognerà valutare anche i calciatori che torneranno a disposizione, ma probabilmente i rientri saranno ancora limitati. De Bruyne sarà quindi un riferimento importante, perché può trovare l'imbucata e la giocata giusta per creare occasioni. Tuttavia, più che una questione puramente tattica, è un problema di mentalità e di approccio alla partita. Il Napoli deve decidere se affrontare il Torino con un atteggiamento dominante oppure aspettarlo, evitando però di commettere l'errore visto troppe volte in questa stagione: attendere troppo prima di provare a indirizzare la gara. Ricordo primi tempi molto negativi, come quello contro il Venezia, nei quali la squadra sembrava speculare e lasciava passare i minuti senza trovare il gol, finendo poi per giocare con l'ansia del risultato. Il vero nemico del Napoli, in questo momento, potrebbe essere proprio la fretta. Sapere di dover vincere ogni partita rischia di portare i giocatori a pensare soltanto a segnare e sbloccare subito il risultato, perdendo lucidità nelle scelte. Servirà un atteggiamento più propositivo rispetto a quello mostrato finora, ma anche una gestione più razionale dei diversi momenti della partita."