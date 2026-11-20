Conte: "A Napoli sono stato benissimo e fatto quasi un miracolo! Rifiutai per il dopo-Garcia. Su McTominay..."

Antonio Conte si racconta in una lunga intervista: il retroscena su De Laurentiis, il legame con Napoli, McTominay e il possibile ritorno alla Juventus.

Dall'esperienza sulla panchina del Napoli al possibile ritorno alla Juventus, passando per i rapporti con le società, la valorizzazione dei calciatori e la propria metodologia di lavoro. Antonio Conte, ex allenatore azzurro, ha affrontato tantissimi argomenti nel corso di una lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Conte, la metodologia di lavoro e la crescita dei calciatori

Come riesci a entrare nella testa dei calciatori, lasciando un segno così profondo anche a distanza di tempo? "Perché fai capire loro l'utilità del movimento. È una delle prime cose che dico quando comincio a conoscere la squadra: 'Faremo delle cose, soprattutto quando abbiamo la palla. Quando vi spiego qualcosa non siete semplici esecutori. Se non capite perché vi chiedo un movimento, dovete domandarmi: mister, perché devo farlo? E se io non ho una risposta significa che vi sto dicendo una cavolata'. Da lì nasce una connessione. Quando il giocatore comprende la situazione, riesce a interpretarla. Una prerogativa delle mie squadre è giocare la partita prima ancora di scendere in campo: mentalmente devono sapere che cosa affronteranno. La partita perfetta la costruisci non soltanto su quello che vuoi fare tu, ma anche sulle caratteristiche e sul gioco degli avversari. Se difendono bassi devi sapere come scardinare quel blocco, lavorando sulle zone più avanzate del campo. Se vengono a prenderti uomo contro uomo devi preparare soluzioni che permettano di uscire dalla pressione senza mettere in difficoltà i tuoi centrocampisti. Il lavoro dell'allenatore è anche questo: lasciare il meno possibile all'improvvisazione. Direi che l'85% di quello che accade in partita lo prepariamo; poi esiste un 15% di imponderabile, e lì chiedo al calciatore di trovare la soluzione".

Tante indicazioni tattiche rischiano di limitare la creatività dei calciatori offensivi? Qualcuno ti ha mai chiesto maggiore libertà? "Massimo, il discorso è molto semplice. Io ti do delle soluzioni, ma se tu sei Hazard e contro l'Arsenal prendi palla a centrocampo, salti tutti con una serpentina e fai gol, sono il primo che corre ad abbracciarti e a baciarti. Ti do una base su cui appoggiarti, delle situazioni che abbiamo studiato e che sappiamo funzionare. Poi, se ho esterni offensivi forti nell'uno contro uno, il mio obiettivo è metterli nelle migliori condizioni per esaltare le loro caratteristiche. Il compito di un allenatore è permettere a ciascuno di esprimere tutto il potenziale. Il compito dell'allenatore è migliorare il calciatore. Quando arrivi in un club devi capire dove intervenire, dove apportare miglioramenti e aggiustamenti. E spesso, soprattutto quando le cose non vanno bene, non riguarda soltanto il campo. Intorno alla squadra c'è una forza lavoro che devi coinvolgere. I magazzinieri vivono con noi, stanno con noi e devono sentirsi parte integrante del progetto. Anche chi taglia l'erba dei campi deve sentirsi parte di una famiglia che sta costruendo qualcosa di importante: una mentalità vincente. Lo stesso vale per il cuoco e per l'addetto alla comunicazione. Devi cercare di far crescere tutte queste situazioni. Se ci riesci, puoi arrivare alla vittoria e a una mentalità della quale poi è difficile privarsi. Perché sai quanta fatica ti è costata. Quando sono arrivato a Napoli ho detto: 'Qui non esistono scorciatoie. Amma fatica'. E l'ho detto a Napoli, non a Milano, Torino o Venezia. È un principio in cui credo profondamente".

Conte risponde alle voci sul Manchester United

Si è scritto che il Manchester United fosse spaventato dal tuo metodo di lavoro. Cosa rispondi a queste indiscrezioni? "Prima rispondo sul metodo. Se qualcuno è spaventato dal mio metodo, allora è spaventato dalla vittoria, perché quella metodologia porta a vincere. Questa è la mia risposta. Lo United ha una storia talmente importante che mi sembra strano immaginare che qualcuno possa avere timore di un lavoro finalizzato a riportare il club alla sua storia. L'ultimo campionato l'ha vinto nel 2013, con Ferguson. Ho una stima grandissima per Sir Alex Ferguson. Ho letto il suo libro e, quando ero a Londra, ho avuto la fortuna di andare a casa sua e passare una giornata insieme. È una persona che ha una voglia incredibile di parlare di calcio, anche se a volte è difficile capire il suo accento scozzese! Con la sua metodologia e il suo percorso ha reso grande il Manchester United. Per questo trovo certe parole quasi offensive nei confronti dello United: è come mettere un veto al ritorno nella propria storia. Il metodo serve ad avere risultati importanti. Se poi mi dici che è un metodo nel quale bisogna lavorare, ti rispondo di sì: devono lavorare tutti, non soltanto i calciatori".

Conte, il rapporto con le società e il retroscena su De Laurentiis

Nel mondo del calcio sembra esserci la tendenza a cercare allenatori che siano degli 'yes man'. Cosa significa per te essere aziendalista? "Mi viene da ridere quando sento dire da un allenatore 'io sono aziendalista', oppure quando un giornalista definisce qualcuno un allenatore aziendalista. Ti faccio una domanda, Massimo: che cosa significa per te essere aziendalista?".

Probabilmente assecondare la volontà della società. "Ecco, uno 'yes man'. Ma è questo il punto: che cosa significa davvero?".

Forse alcune società temono le tue richieste di investimenti e miglioramenti. Pensi di esercitare maggiore pressione sui dirigenti rispetto ad altri allenatori? "Partiamo da un presupposto: tu sei presidente di un club e vuoi Antonio Conte. Perché mi vuoi?".

Perché penso che tu possa valorizzare ciò che ho a disposizione e raggiungere il risultato che desidero. "E qual è il risultato che cerchi?".

Dipende dalle ambizioni del club. Se sono presidente di una delle squadre più forti, voglio vincere lo scudetto. "Ecco. La prima cosa che faccio quando parlo con una società è cercare di capire quale sia l'obiettivo. Se non siamo d'accordo sull'obiettivo o sul modo di raggiungerlo, posso anche decidere di non venire. Mi è capitato con il Napoli. Quando De Laurentiis decise di cambiare dopo Garcia, nel novembre di quell'anno, mi chiamò e mi prospettò la situazione. Non ero convinto. Gli dissi: 'Questa è una situazione che avete progettato e preparato voi. È giusto che siate voi a gestirla'. Non è detto che, se una società mi cerca, io debba per forza accettare, così come non è detto che la società debba accettare tutte le mie condizioni. Bisogna capire se c'è una visione condivisa. Durante il percorso, poi, non devono mancare lealtà, onestà, etica ed educazione. Se vengono meno queste cose, il rapporto cambia".

C'è una frase che sei solito ripetere: meglio una brutta verità... "Io ai miei giocatori, e a chiunque abbia un rapporto con me, dico sempre: 'Preferisco una brutta verità a una bella bugia'".

È quello che pretendi anche dalla società? "Me lo aspetto da tutti quelli che hanno un rapporto con me. Io non ho maschere. Qualcuno mi dice che dovrei metterne qualcuna, ma non mi è mai piaciuto mascherarmi, neanche a Carnevale! Sono quello che vedi, in ogni situazione. Se decidiamo insieme di andare in una direzione dobbiamo continuare in quella direzione, soprattutto se sei stato tu a chiedermi un certo risultato".

Il confronto, anche acceso, all'interno di un club può dunque produrre qualcosa di positivo, a patto che ci sia lealtà? Essere uno 'yes man' può significare non tenere abbastanza alla vittoria? "Per me il vero aziendalista è quello che fa gli interessi della propria azienda, che sia una squadra di calcio o un'impresa di qualsiasi altro settore. Se lavori per un'azienda devi aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Ma se il responsabile indica una strada e tu sei convinto che non sia quella giusta, devi dirlo. Altrimenti, se trovi soltanto persone che rispondono sempre 'sì, sì, sì', alla fine non arrivano i risultati e quelle persone vengono comunque mandate via. Nel calcio essere aziendalista significa lavorare affinché il club raggiunga gli obiettivi che si è dato. Ti faccio un altro esempio: quando andai al Chelsea di Abramovich tutti si aspettavano chissà quali acquisti, e invece arrivarono Alonso, David Luiz, Kanté e Batshuayi. C'è una narrazione, a volte, molto distante dai fatti. Il problema è che quei fatti bisogna raccontarli, e non sempre conviene a tutti. Si dice: 'Conte porta risultati, però ha anche degli aspetti negativi'. Ma se io porto risultati e valorizzo i calciatori, quale sarebbe l'aspetto negativo? Penso, per esempio, a McTominay. Con tutto il rispetto per il Napoli, che è una società importante, un calciatore sceglie anche in base all'allenatore. Se vede che c'è un tecnico che ha vinto e ha allenato grandi squadre, può considerarlo una garanzia".

Conte sulla crescita di McTominay al Napoli

Hai letto le dichiarazioni di McTominay? Ha raccontato che gli hai cambiato il modo di interpretare il calcio. "Quando leggi parole del genere, ti ripagano anche di alcune cose che possono averti dato fastidio. Sentire un giocatore dire 'Il mister mi ha cambiato totalmente il modo di pensare e di fare calcio. Prima ero, in parole povere, un gregario; oggi so di poter determinare le partite' significa tantissimo. È un lavoro che fai sul materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Come fai a vincere, altrimenti? Devi alzare il livello dei calciatori. Alla fine, la cosa migliore per un allenatore è essere credibile e giusto. Essere giusto non è semplice: vuol dire trattare tutti allo stesso modo e trovare le parole corrette sia per elogiare sia per rimproverare qualcuno. E vuol dire anche non girarsi dall'altra parte quando si presenta un problema. Se lo nascondi, da un problema ne nascono due, poi tre. In un gruppo le cattive abitudini sono spesso più facili da seguire degli insegnamenti positivi".

Conte e il ritorno alla Juventus: il retroscena dell'estate 2025

Quanto sei stato vicino a tornare alla Juventus nell'estate del 2025, anziché proseguire la tua esperienza a Napoli? Si è parlato di 48 ore molto intense. "C'era un dato di fatto: avevo un contratto di tre anni con il Napoli e con De Laurentiis. Ma la cosa curiosa del mio rapporto con la Juventus è che in passato ci sono stati alcuni momenti in cui avremmo potuto ritrovarci. Perché accada devono verificarsi due condizioni contemporaneamente: io devo essere libero e la Juventus deve avere bisogno di un allenatore. Non è semplice. È successo quando la Juventus decise di prendere Maurizio Sarri. Io ero libero e poi andai all'Inter. È successo di nuovo quando arrivò Giuntoli e decise di scegliere Thiago Motta: anche in quel momento io ero libero, e poi andai a Napoli. Spesso incontro tifosi juventini che mi chiedono: 'Mister, quando torna?'. E io rispondo: 'Quando ci sarà l'opportunità, quando si incastreranno quelle condizioni'. So che non è semplice, ma penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. So di aver lasciato qualcosa alla Juventus e sento che quel cerchio, prima o poi, dovremo chiuderlo. Non so tra quanti anni".

Conte e la responsabilità di dover vincere sempre

Ogni volta che vieni chiamato da una società tutti si aspettano che tu vinca immediatamente. Come vivi questa responsabilità? "Sicuramente è una responsabilità che grava sulla mia figura, perché i fatti raccontano che nelle esperienze che ho avuto sono spesso riuscito a riportare una squadra alla vittoria. Mi piacerebbe, prima di chiudere la carriera, andare una volta in un posto dove è già tutto pronto, dove trovi il pranzo apparecchiato. Oppure, per usare un'immagine, salire su una macchina di Formula 1 già in pole position. Non mi è mai capitato. Sono sempre andato in situazioni difficili. Ho avuto la fortuna, e penso anche un po' di bravura, di utilizzare il mio metodo per riportare un club alla sua storia. È successo con la Juventus, tornata a vincere dopo sette anni, con l'Inter dopo dieci, con il Chelsea, che veniva da un decimo posto e l'anno successivo ha vinto la Premier League, e con il Napoli, che arrivava anch'esso da un decimo posto e poi ha vinto lo scudetto. Quando hai un curriculum del genere, i media e i tifosi si aspettano che tu arrivi e vinca. Ricordo quando accettai il Napoli. Sinceramente pensavo: 'Vado in una città bellissima, con il mare e il sole. La squadra è arrivata decima, l'obiettivo sarà tornare in Champions. Magari potrò godermi un po' anche la città, oltre al lavoro'. Appena firmai, però, il messaggio dei media cambiò: 'Il Napoli non ha le coppe, con Conte può vincere lo scudetto'. Non so per quanti altri allenatori la percezione sarebbe cambiata così tanto soltanto per il loro arrivo".

Non pensi che questo rappresenti uno dei più grandi riconoscimenti del tuo lavoro? "Sì, ed è un riconoscimento che mi fa piacere. Ricordo un'intervista a Gigi Buffon quando arrivai a Napoli. Disse più o meno: 'Il Napoli ha fatto un grande acquisto, perché Antonio arriva primo o secondo'. Era un altro segnale di come fosse cambiato il modo di guardare al Napoli: da decimo classificato a potenziale concorrente per lo scudetto, solo perché era arrivato un allenatore che nella sua storia aveva vinto. È un riconoscimento, ma al tempo stesso diventa anche un fardello pesante, perché non mi è permesso rimanere a metà del guado".

Conte, il legame con Napoli e la responsabilità verso un intero popolo

Sei un vulcano di energie: adesso che sei fermo, fai fatica ad avere pazienza? Ti annoi? "Sinceramente no. I due anni a Napoli sono stati bellissimi e molto intensi. Ho dovuto spendere tantissima energia. Napoli è una città splendida, passionale, che ti chiede molto perché vive di calcio. L'umore delle persone durante la settimana cambia in base al risultato della squadra. Sentivo una responsabilità enorme: rendere felice un popolo. Parliamo chiaro: negli ultimi quattro anni Napoli ha vinto due scudetti, dopo che per tantissimo tempo non aveva vinto il campionato, dai tempi di Maradona e di Ferlaino, quando c'erano grandi investimenti. Vincere due scudetti in quattro anni, per il Napoli, è qualcosa di straordinario, quasi miracoloso. Bisogna comprendere il valore di quello che è stato fatto. Mi sono integrato alla perfezione con i napoletani. Sono di Lecce, quindi non sono neanche troppo distante geograficamente e culturalmente, e mi sono ritrovato nel loro modo di pensare, di agire e di vivere. Per rendere felice quel popolo, per fare in modo che passasse una settimana serena dopo ogni partita, ho cercato in tutte le maniere le soluzioni necessarie. Volevo che fossero orgogliosi di essere rappresentati da me e dai calciatori".