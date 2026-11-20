Allegri finisce sul New York Times: "Non si adatta all'evoluzione del calcio! Non stupisce Napoli 10°"

James Horncastle analizza l'evoluzione della Serie A e le difficoltà di Massimiliano Allegri nell'adattarsi alle nuove dinamiche del calcio italiano.

La Serie A sta cambiando e Massimiliano Allegri sembra faticare a tenere il passo. È questa la tesi sostenuta dal giornalista inglese James Horncastle, che ha analizzato l'evoluzione del campionato italiano, diventato uno dei più prolifici d'Europa con una media record di 3,1 gol a partita. Tra i fattori determinanti ci sarebbero le nuove direttive arbitrali introdotte da Daniele Orsato, che hanno favorito l'aumento del tempo effettivo di gioco: "Allegri sembra in difficoltà ad adattarsi all'evoluzione del calcio, prima con il passaggio da tre a cinque sostituzioni consentite a partita e, forse, ora con un maggiore tempo di gioco effettivo. Se si sceglie di difendersi a oltranza e si è costretti a farlo più a lungo contro avversari che inseriscono sempre più attaccanti, la probabilità di portare a casa un risultato positivo diminuisce. Non c'è da stupirsi che il Napoli si trovi a metà classifica".

Horncastle cita Inter-Napoli per spiegare le difficoltà di Allegri

Nel suo editoriale pubblicato su The Athletic - New York Times, James Horncastle ha citato come esempio emblematico la sconfitta degli azzurri a San Siro contro l'Inter: "A settembre, a San Siro, con la sua squadra in vantaggio per 2-1 contro l'Inter dopo 80 minuti, Allegri ha inserito un difensore, Benoit Badiashile, al posto dell'attaccante Alisson Santos, passando da una difesa a quattro a una a tre. Come prevedibile, visto lo stato della partita, il suo omologo Cristian Chivu ha continuato a schierare centravanti, finendo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny in attacco. L'Inter ha pareggiato subito mentre Amir Rrahmani era a terra nella propria area di rigore, sperando invano in un'azione favorevole. L'Inter ha poi vinto nei minuti di recupero".