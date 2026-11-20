Clamoroso De Bruyne, Schira: "Bozza d'accordo col Psv per un biennale!"
Il PSV accelera per Kevin De Bruyne. Il club olandese ha già una bozza di intesa con il belga per un contratto biennale, e il giocatore avrebbe detto sì. De Bruyne è in cima alla lista dei desideri del PSV per il mercato di gennaio, e la trattativa sembra aver compiuto passi concreti.
Due incontri con gli agenti e la famiglia d’accordo
Come spiega Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il PSV ci sta lavorando con decisione: ci sono già stati due incontri con gli agenti e sul tavolo c’è una bozza di accordo. Pesa anche il gradimento della moglie e della famiglia, felici all’idea di trasferirsi in Olanda e di avvicinarsi a casa, al Belgio, nazione d’origine del giocatore. Un elemento personale che rende l’operazione più semplice rispetto ad altre ipotesi e che avrebbe convinto il centrocampista a dire sì.
Il Napoli parte da 10 milioni, il prezzo giusto è 5?
Resta da risolvere la questione economica. Il Napoli sarebbe partito da una richiesta di 10 milioni, poi scesa a 7-8. La sensazione del giornalista è che il prezzo giusto possa attestarsi intorno ai 5 milioni, anche perché il PSV pensava inizialmente di prenderlo gratis. Una distanza da colmare nelle prossime settimane, con il club olandese deciso a non superare certe cifre. Per gli azzurri si tratta di capire se accettare una cessione a un prezzo ridotto o tenere il giocatore fino a fine stagione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro