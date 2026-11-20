Ultim'ora Clamoroso De Bruyne, Schira: "Bozza d'accordo col Psv per un biennale!"

Calciomercato Napoli, De Bruyne-PSV: c’è una bozza di intesa per un biennale e il belga ha detto sì. Il Napoli è sceso da 10 a 7-8 milioni

Il PSV accelera per Kevin De Bruyne. Il club olandese ha già una bozza di intesa con il belga per un contratto biennale, e il giocatore avrebbe detto sì. De Bruyne è in cima alla lista dei desideri del PSV per il mercato di gennaio, e la trattativa sembra aver compiuto passi concreti.

Due incontri con gli agenti e la famiglia d’accordo

Come spiega Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il PSV ci sta lavorando con decisione: ci sono già stati due incontri con gli agenti e sul tavolo c’è una bozza di accordo. Pesa anche il gradimento della moglie e della famiglia, felici all’idea di trasferirsi in Olanda e di avvicinarsi a casa, al Belgio, nazione d’origine del giocatore. Un elemento personale che rende l’operazione più semplice rispetto ad altre ipotesi e che avrebbe convinto il centrocampista a dire sì.

Il Napoli parte da 10 milioni, il prezzo giusto è 5?

Resta da risolvere la questione economica. Il Napoli sarebbe partito da una richiesta di 10 milioni, poi scesa a 7-8. La sensazione del giornalista è che il prezzo giusto possa attestarsi intorno ai 5 milioni, anche perché il PSV pensava inizialmente di prenderlo gratis. Una distanza da colmare nelle prossime settimane, con il club olandese deciso a non superare certe cifre. Per gli azzurri si tratta di capire se accettare una cessione a un prezzo ridotto o tenere il giocatore fino a fine stagione.