Podcast Minervini: "Le voci di mercato fanno capire che Allegri ha scelto il modulo del futuro"

Arturo Minervini, vicedirettore di TN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli starebbe valutando la cessione di Kevin De Bruyne a gennaio per circa 7 milioni di euro, così da recuperare parte dei costi sostenuti. Sarebbe giusto lasciarlo partire o bisognerebbe trattenerlo almeno fino all'estate?

"Dal punto di vista tecnico, cedere Kevin De Bruyne sarebbe un errore, sia a gennaio sia a giugno. Tuttavia, bisogna capire quale sia la direzione della società. Se la sua cessione servisse a finanziare l'acquisto di un giovane promettente da circa 20 milioni, l'operazione potrebbe anche avere una logica. Se invece quei 7 milioni servissero soltanto a tamponare alcune perdite o finanziare un prestito, sarei assolutamente contrario. Personalmente non lo cederei mai, ma bisogna conoscere il progetto complessivo di Manna e De Laurentiis. Al momento, anche i nomi che circolano sul mercato sembrano indicare una certa confusione: da Varela a Zirkzee, fino a Sebastiano Esposito, si parla di giocatori con caratteristiche molto diverse. Zirkzee, ad esempio, è un calciatore che apprezzo moltissimo, ma non è il classico bomber che il Napoli sembra cercare. È molto tecnico, ama muoversi e partecipare alla manovra, ma non ha l'istinto del centravanti d'area. Anche Højlund è un grande attaccante, ma ha caratteristiche differenti rispetto a un finalizzatore puro. Bisogna quindi capire quale sia l'idea tattica: un 3-5-2 con Højlund e Zirkzee davanti, Sebastiano Esposito come alternativa e una diversa gestione di De Bruyne, Neres e Alisson? Anche il nome di Dorgu, esterno adatto a giocare a tutta fascia, sembra andare in questa direzione. Gli indizi iniziano a essere numerosi e fanno pensare che Allegri possa voler passare a un 3-5-2 classico, con due punte e due esterni a tutta fascia. Resta da capire se il Napoli voglia davvero attuare questa rivoluzione e soprattutto se sia possibile realizzarla già a gennaio, un'operazione che appare tutt'altro che semplice."