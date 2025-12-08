Radio TN Da Torino contro Spalletti: "Che delusione! Si è consegnato con mosse difensive"

Quintiliano Giampietro, giornalista di Radio Bianconera, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Non mi aspettavo un atteggiamento così conservativo della Juventus. David aveva dato ottimi segnali negli ultimi match, allora perché non scegliere un centravanti vero? Io stimo moltissimo Spalletti, ma secondo me per la prima volta da quand'è alla Juventus ci sono grosse colpe dell'allenatore, per l'atteggiamento.

Il Napoli era privo di 7 titolari, perché non osare un po' di più? Ho visto un 3-5-2 estremamente conservativo. Così Spalletti ha dato un segnale di paura al Napoli, che secondo me non ha fatto un partitone, ma nel primo tempo la Juventus era inesistente. Tra l'altro Yildiz falso 9 è depotenziato. La difesa del Napoli, magari anche dal punto di vista fisico, poteva soffrire un centravanti vero. Yildiz poi spesso si abbassava a centrocampo e davanti non c'era nessuno. Spalletti così si è consegnato al Napoli. Nella serata più importante Spalletti ha sbagliato la formazione e pure i cambi, perché Yildiz non puoi mai toglierlo in una situazione del genere, era l'unico ad accendere la luce".

Non vorrei che Spalletti stesse entrando in una sorta di confusione perché non puoi fare degli esperimenti contro il Napoli. E' arrivato in corso d'opera, non ha scelto nessun calciatore, quindi credo che alcuni non li veda. Però adesso ci sono e dovrà provare a valorizzarli. Si trova tra l'incudine e il martello. Spalletti è un top coach, a Napoli lo sapete bene perché ha vinto uno Scudetto dominando, giocando bene, con la miglior difesa. Ma ora si trova questa rosa che purtroppo quella è. Conte, ad esempio, quand'è arrivato a Napoli non è stato rigido a differenza del passato, ha cambiato diversi moduli per mettere in campo i migliori".