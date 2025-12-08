Radio TN Tmw, De Magistris: "Mainoo vuole lasciare lo United, il Napoli può accettarlo in prestito"

Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Conte è bravo a gestire meglio di chiunque altro le rose corte e infatti quando deve giocare solo il campionato la sua squadra va meglio. In Champions League va più in difficoltà perché fa fatica con le rotazioni, secondo me questo è il grande limite di Conte. Ma quando deve gestire una rosa di 14-15 uomini è insuperabile. Oggi Conte si trova nel suo terreno di battaglia ideale e lo stiamo vedendo. Contro la Juventus il Napoli ha rincorso gli avversari per tutta la partita. Ci sono difficoltà oggettive in questo Napoli, ma quando ci sono queste condizioni paradossalmente la squadra rende meglio.

Mercato? Il primo obiettivo del Napoli resta Mainoo, che era il primo obiettivo anche ad agosto scorso. Il Napoli ci provò a prenderrlo in prestito, ma non arrivò apertura dal Manchester United. Neanche adesso c'è apertura. Ma ora c'è la volontà del giocatore perché vuole giocare, visto che c'è il Mondiale, vuole aumentare il suo minutaggio. Napoli può essere per lui un'opportunità. Ma il Napoli non vorrebbe prenderlo in prestito secco, vorrebbe aggiungere un diritto di riscatto. Da quello che arriva dall'entourage del ragazzo al momento non c'è interesse ad andare via a titolo definitivo, vorrebbe andare via in prestito, fare minuti per il Mondiale e poi tornare al Manchester United. Oggi si parte da queste posizioni, poi magari a gennaio le cose possono cambiare, magari il Napoli non ha alternative e lo prende anche in prestito. Anche perché c'è un problema liste, il Napoli deve andare sugli Under e di Under all'altezza del livello del Napoli non ce ne sono tanti.

Secondo me il Napoli farà qualcosa anche a destra, nella casella del vice-Di Lorenzo. Prima dell'infortunio di Lukaku il Napoli stava per prendere Juanlu Sanchez, poi l'investimento fu dirottato sul centravanti. Dipenderà anche dalla volontà di Mazzocchi: se Mazzocchi andrà via il Napoli potrà inserire un'altra pedina in quella zona di campo. A sinistra ci sono tre giocatori a disposizione, Spinazzola, Olivera e Gutierrez. A destra invece solo Di Lorenzo e Mazzocchi che però non gioca mai. Saranno queste le due priorità sul mercato: un centrocampista e un esterno destro".