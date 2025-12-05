Radio TN Da Torino: "Spalletti? Sorrisi sinceri se pensa al Napoli. Non sporchiamo il ricordo"

Il giornalista di Tuttosport Cristiano Corbo è intervenuto nel corso della trasmissione 'Bar di Tuttonapoli':

"Spalletti? Sicuramente il suo cuore sarà pieno, forse anche più di Conte che è abituato ad affrontare anche quella parte di se stesso. In questi giorni abbiamo visto fare a Spalletti sorrisi veri parlando del Napoli. Accoglienza? Io temo sia negativa ma mi auguro positiva perché, lo sapete meglio di me, Spalletti ha cambiato la storia del Napoli. Vincere lo scudetto non è da tutti e poi, dal mio punto di vista, c'è stata la svolta che si cercava da tempo. Credo che, com'è capitato con Conte quando è andato via dalla Juve, ci sono momenti talmente impattanti nella storia di un club che non si può non conservare un ricordo positivo che per me non va sporcato perché sarà eterno.

Neres sarà il principale pericolo, la Juve dovrà cercare di avere il pallone quanto più possibile, solo così potrà provare a creare e a costruire qualcosa. Per ora nella gestione non si riesce a fare quello che ha in testa Spalletti, ma neanche in contropiede riesce a liberare la qualità dal punto di vista offensivo. La Juve avrà un centrocampo di lotta e governo con Locatelli e Thuram che sono ottimi elementi ma non hanno nelle cordie regia e ritmo. La Juve vive di fiammate, il Napoli invece farà del gioco e del suo dinamismo la sua principale virtù.

Il rimpianto di mercato della Juve è Buongiorno, sarebbe stato il difensore perfetto per i bianconeri ma sappiamo bene che mai avrebbe potuto accettare la Juve da capitano e bandiera del Torino avendo fatto tutta la trafila nel settore giovanile".