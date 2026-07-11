Podcast Riscatto Garcia? Cotugno: "Bravo col Belgio, al Napoli è stato trascurato"

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Ada Cotugno a Radio Tutto Napoli: Allegri per il post Conte, il Belgio di Rudi Garcia, De Bruyne e Lukaku, la fase finale del Mondiale

Ada Cotugno, giornalista della sezione sport di Fanpage, esperta di calcio internazionale, è stata ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Allegri ti piace per il post Conte e che modulo utilizzerà a Napoli?

"Mi aspettavo sinceramente un nome un po' più giovane, visto che in Europa comincia a girare una nuova wave di allenatori. De Laurentiis stesso ha alternato il grande nome all'outsider, a volte con buoni risultati, a volte no. Però visto quello che c'è in giro, credo che possa essere una scelta concreta per portare avanti questo progetto. Il Napoli sarà sicuramente molto pragmatico, ma con i giocatori che ci sono Allegri può fare un bel lavoro. Non dobbiamo sottovalutare il fattore emotivo: viene da un anno negativo dove è stato messo in discussione in prima persona e credo voglia far bene. Conosce bene la piazza di Napoli, sa che le critiche possono essere amplificate rispetto a Milano, ma sa anche che può essere un'ottima piazza per rilanciarsi. Credo che vedremo un 4-3-3 classico e spero che non sia un 4-3-3 prudente, troppo attento e chiuso, ma vivace, perché altrimenti vuol dire che non ha imparato niente dall'anno al Milan. Un 4-3-3 non per non perdere, ma per andare a vincere e dominare il campo. Sono poi un po' rassicurata dalla storia che Allegri ha con gli esterni d'attacco: già dalla Juve e dal Milan ha sempre puntato su di loro e il Napoli ne ha in quantità, quindi può essere un primo indizio positivo."

De Bruyne e Lukaku ai Mondiali contro la Spagna: possono ancora fare al caso del Napoli?

"Ho visto due giocatori che questi Mondiali li hanno fatti. Lukaku ha segnato gol belli e pesanti, quelli che quando sta bene riesce a fare, prendendosi le sue responsabilità. Il difetto come sempre è che è un giocatore che va molto con l'umore e risente di certe situazioni. Sul Belgio devo fare i complimenti a Rudi Garcia: al Napoli l'abbiamo un po' trascurato, con non tanti simpatizzanti per essere gentili, invece con il Belgio ha fatto un percorso ottimo, dimostrandosi un allenatore molto capace. Ha portato una squadra a fine ciclo a fare un ultimo grande ballo: hanno segnato alla Spagna, che non prendeva gol dagli ultimi Mondiali, e se la sono giocata fino alla fine. Lukaku e De Bruyne hanno fatto dei buoni Mondiali e si sono dimostrati all'altezza. Se sono questi i giocatori che torneranno a Napoli, sono la marcia in più importante per Allegri. Lo scorso anno non siamo riusciti nemmeno a goderceli appieno: entrambi, forse più De Bruyne rispetto a Lukaku, vorrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa."

Stasera Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Che partita ti aspetti e su chi punteresti?

"Mi aspetto una bella partita tra Norvegia e Inghilterra, un po' come quella dell'Inghilterra contro il Messico. I giocatori inglesi provenienti dalla Premier sono stanchi, si vede il peso di una stagione lunghissima, però Bellingham e Kane sono belli spigliati e possono fare la differenza. Dall'altra parte la Norvegia ha degli elementi buoni che sentiremo nel mercato, ma nel complesso è meno forte dell'Inghilterra. La ciliegina sulla torta è Haaland: ho sentito il suo primo allenatore dire che da piccolo era magrino per poter giocare a pallone, ma ha sempre avuto talento e intelligenza. In campo cammina, aspetta il momento giusto, si avventa sul pallone giusto e fa tutta la partita: magari cinque tocchi ma due gol. Tuchel è stato molto bravo a gestire le convocazioni, ha una squadra più fluida e intercambiabile rispetto al passato. Dico Inghilterra, ma partita combattuta con tanti gol, decisa alla fine. Sull'Argentina non ho dubbi: punterei tutte le fiche, perché l'impegno contro la Svizzera è abbordabile e la vedo favorita senza discussioni."