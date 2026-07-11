Ultim'ora Calciomercato Napoli, idea Belghali per la fascia destra! Sportitalia: "Alternativa a Dodò"

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Calciomercato Napoli, Dodò resta il primo obiettivo per la fascia destra ma spunta Rafik Belghali come alternativa. Il punto sul mercato azzurro

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: quello del laterale destro è senza dubbio uno dei ruoli su cui intervenire. Infatti, in caso di difesa a 4 servirebbe un alternativa credibile al capitano Giovanni Di Lorenzo, ma c'è anche l'idea 3-4-2-1 ed ecco che viene chiamato in causa un esterno di centrocampo puro. Il primo obiettivo di Giovanni Manna era Anan Khalaili, poi sfumato per l'inserimento dell'Inter (che adesso è alle prese con dei problemi emersi nelle visite mediche), ma ci sono altri nomi in lista.

Resta viva l'ipotesi Dodò, ma spunta anche Belghali

Al momento l'interesse maggiore è proiettato su Dodò della Fiorentina, ma il Napoli ha necessità di cedere prima di poter fare acquisti e c'è quindi il rischio che il brasiliano non voglia aspettare a lungo. Nelle ultime ore è spuntata un'alternativa, che porta il nome di Rafik Belghali: a riferirlo è il giornalista Sportitalia Alfredo Pedullà, secondo il quale l'algerino rappresenterebbe il Piano B nelle idee di mercato degli azzurri. Classe 2002 e reduce dal Mondiale giocato con la sua nazionale, lascerà di certo l'Hellas Verona in Serie B ed ha una valutazione di 15 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Juventus e Roma.