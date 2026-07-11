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Calciomercato Napoli, idea Belghali per la fascia destra! Sportitalia: "Alternativa a Dodò"

Calciomercato Napoli, idea Belghali per la fascia destra! Sportitalia: "Alternativa a Dodò"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:30In primo piano
di Davide Baratto
Calciomercato Napoli, Dodò resta il primo obiettivo per la fascia destra ma spunta Rafik Belghali come alternativa. Il punto sul mercato azzurro

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: quello del laterale destro è senza dubbio uno dei ruoli su cui intervenire. Infatti, in caso di difesa a 4 servirebbe un alternativa credibile al capitano Giovanni Di Lorenzo, ma c'è anche l'idea 3-4-2-1 ed ecco che viene chiamato in causa un esterno di centrocampo puro. Il primo obiettivo di Giovanni Manna era Anan Khalaili, poi sfumato per l'inserimento dell'Inter (che adesso è alle prese con dei problemi emersi nelle visite mediche), ma ci sono altri nomi in lista.

Resta viva l'ipotesi Dodò, ma spunta anche Belghali

Al momento l'interesse maggiore è proiettato su Dodò della Fiorentina, ma il Napoli ha necessità di cedere prima di poter fare acquisti e c'è quindi il rischio che il brasiliano non voglia aspettare a lungo. Nelle ultime ore è spuntata un'alternativa, che porta il nome di Rafik Belghali: a riferirlo è il giornalista Sportitalia Alfredo Pedullà, secondo il quale l'algerino rappresenterebbe il Piano B nelle idee di mercato degli azzurri. Classe 2002 e reduce dal Mondiale giocato con la sua nazionale, lascerà di certo l'Hellas Verona in Serie B ed ha una valutazione di 15 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Juventus e Roma.