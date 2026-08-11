Calciomercato Napoli, fatta per il primo colpo: arriva l'Here We Go!

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Ecco l'Here We Go di Fabrizio Romano. Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Costantino Favasuli, individuato come nuovo terzino destro. L’operazione prevede un pacchetto complessivo da 7 milioni di euro, attraverso un prestito e una clausola di riscatto obbligatorio. L’intesa tra le parti rappresenta un passo decisivo verso il passaggio del giocatore in azzurro. Favasuli è dunque sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, con il club partenopeo pronto a completare gli ultimi passaggi formali prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Favasuli-Napoli, accordo raggiunto: i dettagli dell’operazione

Per Favasuli è inoltre pronto un contratto di cinque anni, a conferma della volontà del Napoli di puntare sul giocatore anche in prospettiva. Sul piano economico, la fee prevista dall’accordo sarà divisa in parti uguali tra Catanzaro e Fiorentina, che incasseranno quindi il 50% ciascuno della somma stabilita. Dopo l’accordo verbale, restano da definire gli ultimi dettagli burocratici e completare la documentazione necessaria per formalizzare il trasferimento. Favasuli si prepara così a iniziare una nuova avventura in azzurro.