Live Castel di Sangro day 12, seduta pomeridiana: attacco contro difesa, Lucca e Milinkovic-Savic tornano in gruppo!

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18.36 - Termina l'esercitazione.

18.30 - In una metà campo azzurri e rosa si sfidano, nell'altra azzurri contro gialli.

18.29 - Inzia una nuova esercitazione. Gli uomini dello staft tecnico avviano l'azione a centrocampo, dopo una serie di passaggi brevi, palla in profondità sull'esterno d'attacco, con l'attacco del reparto offensivo alla porta avversaria.

18.25 - Si allenano da soli Milinkovci-Savic e Meret in una porta, Contini e Pugliese con i preparatori dei portieri nellì'altra porta.

18.21 - Inizia una fase di lavoro atletico con il gruppo schierato, impegnato in degli scatti.

18.19 - Termina l'esercitazione.

18.10 - Cambio di casacchine.

Difendono in arancione: Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Giovane, Lucca, Lang.

Attaccano in blu: Pugliese; Di Lorenzo, Garofalo, Obaretin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson.

17.59 - Cambio: McTominay al posto di Folorunsho.

17.55 - Riassegnate le casacchine: esercitazione attacco contro difesa.

in arancione: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, Folorunsho; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

In blu: Mazzocchi, Garofalo, Obaretin, Olivera; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Giovane, Lucca, Lang.

Al momento fuori Neres e McTominay. Lavorano a parte Prisco e Cheddira.

17.53 - L'esercitazione prevede l'attacco dalla fascia contro la difesa schierata. C'è anche Giovane in arancione con Folorunsho e Hojlund.

17.49 - Non sono presenti in campo per l'esercitazione Pereyra, Beukema, Obaretin, Garofalo, Barido', Contini, Pugliese e Ngonge.

17.48 - La curva intona "Tanti auguri" ad Allegri, che ringrazia salutando con la mano.

17.42 - Arrivano le casacchine per l'esercitazione dedicata all'attacco all'area di rigore:

in verde Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anguissa, Lobotka e McTominay;

in blu Vergara/Folorunsho, Gilmour, De Bruyne, Politano/Neres e Lang/Alisson Santos;

in arancione Hojlund/Lucca; ad avviare l'azione sono Cheddira e Prisco;

in porta si alternano Meret e Milinkovic-Savic.

17.41 - In campo anche Milinkovic-Savic, assente ieri, così come Alex Meret.

17.40 - Sugli spalti è presente Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ma anche del terzino del Catanzaro Costantino Favasuli e degli altri calciatori azzurri Politano, Folorunsho, Vergara e Marianucci.

17.34 - In campo Lucca, che ieri non aveva preso parte alla seduta.

17.31 - Sorpresa a Castel di Sangro: il Napoli è sceso in campo con mezz'ora d'anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiano del docidesimo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.