Podcast Gabriel Jesus-Napoli, Mandato: "Occhio alla frase dell'agente. Se parla così..."

vedi letture

Tommaso Mandato, operatore di mercato, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il Napoli sta cedendo Lukaku al Fenerbahçe e sta per annunciare Favasuli e anche Badiashile del Chelsea.

“La lentezza o il ritardo nell'arrivo dell'organico dipende soprattutto dalla situazione in generale. Avere tanti giocatori in solo numero, in generale, immaginiamoci un Napoli dove hai sicuramente delle difficoltà perché sono calciatori che hanno dei contratti di un certo livello e quindi, quando poi li vai a proporre alle vostre società, si possono spaventare rispetto a un esborso economico. È chiaro che questi due giocatori che tu hai citato sono dei calciatori che da tempo non sono stati sbloccati, ma anche gli infortuni, con tutti i malucci, fanno sì che i tempi debbano essere assolutamente anticipati e non si possono perdere più calciatori strada facendo.”

Badiashile è il colpo che avresti fatto o hai perplessità anche tu da un punto di vista soprattutto clinico, dopo il suo recente passato?

“Fabio, a parlare dall'esterno è chiaro questo, nel senso che chiaramente io ho la possibilità di scelta senza sapere tante cose interne e tanti altri problemi e ti direi che non sarebbe la mia prima scelta, non per la qualità del calciatore, ma per quello del suo storico sotto il profilo degli infortuni. Veniamo da un'annata particolare e sappiamo, insomma, che molti calciatori sono venuti a Napoli ma non sono riusciti a dare il proprio contributo. Però è chiaro, ti do una risposta banale, bisogna poi capire il perché, per come e perché hai i propri aspettativi in questo momento.”

Rifaresti Lukaku al Napoli sapendo quello che poi è accaduto in questi due anni?

“È chiaro che bisogna vedere anche il momento storico in cui è arrivato, tramite chi è arrivato. È chiaro che Conte sapeva che Lukaku gli poteva dare molto e in effetti il primo anno gli ha dato molto e quindi, voglio dire, possiamo dare anche qui un giudizio parziale. Per lui era fondamentale, ha avuto ragione lui, perché poi alla fine ha vinto uno Scudetto e ha riadattato il suo posto. Per cui, anche se adesso il Napoli sta pagando quelle che sono state le conseguenze di alcuni dei fatti, in certo valore, e Lukaku è uno tra questi, non va giudicato assolutamente in maniera negativa, ma va preso tutto l'aspetto positivo che sono stati i risultati del giudizio. Poi adesso ci sono delle problematiche, ma questo la proprietà sapeva benissimo. Poteva correre un rischio che secondo me valse la pena di correre: hai vinto e, nello stesso tempo, adesso devi cercare di mantenere quel tipo di livello.”

Gabriel Jesus ti stuzzica?

“Molto, molto, perché stiamo parlando di un giocatore vero. Anche se sta bene, è un giocatore che ti può fare la differenza. Bisogna valutare tante cose, le staranno valutando. Devo essere sincero, mi dà speranza la differenza fatta ieri da Branchini, l'agente, che dice che non ci sono i presupposti per poterlo fare. Quando ci sono differenze di quel genere, qualcosa si sta muovendo.”