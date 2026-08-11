Podcast Capuano: "Napoli già forte e vicinissimo all'Inter anche senza acquisti"

vedi letture

Ezio Capuano, allenatore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. "Io parto da un presupposto, da un convincimento che ho sempre detto da quando il campionato è terminato. Il Napoli, al netto di tutti gli infortuni che purtroppo è stato così attanagliato nella scorsa stagione, io lo vedo vicinissimo all'Inter, non lo vedo lontano dall'Inter per quanto concerne la corsa allo scudetto, come tanti dicono. Il Napoli ha un problema secondo me, è che ci ha qualche giocatore in esubero, giocatori sotto contratto con il Napoli e quindi nel contempo, per usare un termine agricolo, costretti ad allenarli, sono in tanti e quindi il Napoli prima di poter prendere qualche giocatore, perché secondo me il Napoli ha bisogno di qualche giocatore, non di giocatori, di qualche giocatore, due, massimo tre giocatori, deve cercare di far sì che i giocatori che non rientrano nel progetto tattico di Allegri vadano via, però per me mantenere tutta la rosa dell'anno scorso, tranne qualcuno magari che si sta cercando di dar via e prendere due, massimo tre giocatori mirati, il Napoli può competere sicuramente non solo per lo scudetto, ma anche alla grande nelle altre competizioni, quindi per me è un fatto positivo che il Napoli non dia via nessuno, tranne i giocatori che tutti sappiamo, lo ribadisco, sono sul mercato che non è facile dar via, perché ve lo spiego, il Napoli anche i giocatori che sono fuori dal progetto prendono soldi importanti, hanno contratti importanti, non essendo giocatori cercati da top club, devono andare in squadre di seconda fascia, dove non tutti possono permettersi di pagare un contratto del genere, quindi il Napoli a volte sarà costretto anche a contribuire all'ingaggio, essendo magari in maniera temporanea, non in maniera definitiva, questa è la mia analisi."

Chiuderebbe con la pratica Lucca o gli darebbe ancora fiducia in vista della prossima partita?

"Guarda, il Napoli è impegnato in Coppa Italia, in campionato e in Champions League e non penso che il centravanti del Napoli, di cui io sono letteralmente un grande estimatore, possa reggere e giocare sempre, quindi non un'alternativa, ma un giocatore comunque forte."

Mister, ma può essere Gabriel Jesus dell'Arsenal questo profilo che deve affiancare Højlund?

"Magari."

È un calciatore forte, insomma.

"Magari, magari, magari."

Rivali del Napoli?

"Io voglio vedere il Como se si riconferma. Su questo non c'è un briciolo di dubbio, la scala delle favorite l'hai detta tu, insomma, io vedo l'Inter ancora leggermente favorito, che era un favorito per la corsa allo scudetto, poi senza dubbio c'è il Napoli e poi Roma, Juve e Milan non in una fascia, ecco, come ho detto, ma una delle tre può arrivare dietro Napoli e Inter."