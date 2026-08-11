Badiashile, Rai: "Il Napoli vuole chiudere oggi! Suo agente curava interessi Ndombele"

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Il Napoli conta di chiudere in giornata l'operazione con il Chelsea per Benoit Badiashile. Lo riporta Ciro Venerato a Tg Rai Sport. Restano da limare gli ultimi dettagli di una trattativa che ha preso definitivamente quota già dalla scorsa settimana. Dopo aver abbandonato in maniera definitiva la pista che portava a Gatti, il club azzurro ha deciso di affondare sul difensore transalpino, trovando terreno fertile anche grazie ai rapporti con il suo agente, che in passato ha curato gli interessi dell'ex azzurro Ndombele. Un elemento che ha avuto il suo peso nella trattativa e che ha contribuito a creare un clima di fiducia tra le parti.

L'entourage conosce la serietà del Napoli

Per l'entourage di Badiashile, infatti, il Napoli rappresenta una società affidabile e seria. Un aspetto tutt'altro che secondario quando si tratta di definire un'operazione di mercato. Il club azzurro è particolarmente attento alla gestione dei conti e degli accordi contrattuali, ma allo stesso tempo si è costruito una reputazione di società rigorosa e puntuale nei pagamenti, comprese le commissioni agli agenti. Anche questo elemento ha dunque favorito il dialogo con il rappresentante del difensore e avvicinato ulteriormente le parti alla fumata bianca. Ora restano soltanto gli ultimi passaggi prima dell'eventuale chiusura definitiva dell'affare.