Podcast Abbonamenti sold-out, Forgione: "Importante e positivo nonostante le incertezze..."

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, parlando anche della campagna abbonamenti che quest'oggi ha raggiunto il sold-out del tetto massimo di tessere.

Abbiamo detto che in questi giorni di ritiro sia a Dimaro sia a Castel di Sangro c'è stata meno affluenza.

“La crisi sembra non colpire la passione dei tifosi. Gioca molto anche la componente continuità. Io sento molti tifosi che magari titubanti, però poi dopo corrono ad acquistare o comunque a rinnovare l'abbonamento, perché poi c'è quella questione che, se lo perdi per un anno, poi diventa difficile andare a riprendere il tuo posto. Ci sono anche delle componenti psicologiche che contano, il tifoso vuole esserci. La cosa positiva in questo senso è che lo stadio comunque vada garantisce una certa affluenza, ma questo da Napoli non mi sembra di poter dire che possa essere una novità. La passione dei tifosi, soprattutto dei napoletani, quando le cose vanno bene, c'è sempre, non manca mai. Forse quest'anno c'è un po' più di incertezza, però poi la fiducia viene sempre dalla campagna abbonamenti. I numeri sono importanti, sotto questo aspetto si parte bene con il piede giusto. Poi vediamo un attimo il mercato cosa dice, perché siamo a 11 giorni dalla partenza del campionato...". Di seguito l'intervento integrale