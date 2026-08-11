Corbo saluta Lukaku: "Errore gravissimo spendere 32mln per un 31enne!"

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Antonio Corbo, giornalista, editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Allegri è un allenatore che sta lì tranquillo, accetta il mercato. Credi che anche lui intervenga, o è già intervenuto privatamente?

“C'è bisogno di giocatori in alcuni posti. Non servono giocatori alla rinfusa. Il Napoli per un periodo, come tutte le squadre che hanno idee confuse, cercava degli esterni che facevano il dribbling. Vedevi questi giocatori frizzantini che sembravano sulle fasce laterali interessanti, sbrigative e quindi si pensava, in mancanza di gioco, a questi giocatori capaci di far saltare il catenaccio. Attenzione, no, il Napoli ha dei vuoti importanti. Lo dico con estrema chiarezza perché quello che penso io lo pensano in tanti. Innanzitutto manca un'alternativa a Di Lorenzo. Ma che tipo di alternativa? Il Napoli in questo momento non ha un terzino veloce di fascia. Se il Napoli gioca con l'esterno del Milan, Raul, uno velocissimo, chi gli mette contro?”

Il Napoli ha chiuso per Favasuli del Catanzaro. Dovrebbe essere lui il terzino esterno veloce a destra, con anche Di Lorenzo.

“Io conosco bene il Catanzaro come società per le impostazioni societarie e faccio i complimenti al presidente del Catanzaro, un grosso industriale nella struttura aerospaziale. Però gli faccio i complimenti tre volte perché, a differenza del Napoli, invece di proporre un'alternativa al ponte sullo stretto, sai che sta facendo? Sta facendo quello che il Napoli non ha fatto finora e che ha solo annunciato. Ha programmato un settore giovanile con sette campi, tre in erba, con un villaggio dove devono vivere insieme sia il settore giovanile sia la squadra, perché sostiene questo illuminato presidente del Catanzaro che i giocatori giovani devono imparare, devono progredire osservando i titolari. Quindi stanno tutti insieme in maniera ordinata, con i vari allenatori, e c'è un centro che non ha le dimensioni, attenzione, del Barcellona, sia chiaro, però ha lo spirito, il disegno, il progetto del Catanzaro. Sì, è giusto, quindi Favasuli è come colpo di briscola da Napoli. Io ho avuto la fortuna di conoscere questo presidente e questo è uno che dice: ma quanti sono i giocatori calabresi in Serie A? E io non voglio che vadano altrove, quindi tutti i giocatori bravi li prende il Catanzaro. Allora dico: quanti sono i giocatori giovani del Napoli che sfuggono al Napoli? E allora facciamo, non voglio dire per favore il modello Barcellona, voglio dire il modello Catanzaro. Possiamo cercare un bel posto dove si fanno sette campi, una foresteria, un settore giovanile, una sala esposizione, perché è bello vedere le coppe del Napoli, gli scudetti, ma non so in quale deposito bagagli abbia messo gli scudetti, perché non c'è un posto, se non nelle fiere intorno ai ritiri, per mostrare gli scudetti. Cioè, questo è un Napoli che va ristrutturato. Attenzione, va ristrutturato e noi lo dobbiamo dire, i giocatori se lo dobbiamo dire nell'interesse del Napoli, non per fare politica.”

Il Napoli chiude per Favasuli e sta chiudendo anche per Badiashile, quindi serviva l'addio di Lukaku per sbloccare il mercato?

“Ma da tempo, ma da tempo. Ma questo ti ricorda, io l'ho scritto, ma è inelegante citarsi, io l'ho scritto pure che è stato un errore gravissimo quello di spendere 32 milioni per un giocatore di 31 anni che negli anni precedenti veniva dato dal Chelsea in prestito. Arrivato a Napoli, sapendo che il Napoli lo doveva prendere a tutti i costi perché comandava Conte, Conte voleva a tutti i costi Lukaku, come se fosse l'aria condizionata in questi giorni d'estate. E allora ha un po' tirato su e ha preteso un addio definitivo di Lukaku, prendendo un sacco di soldi.”

Quindi non è un'operazione che avresti rifatto?

“Scusami, per vincere lo Scudetto e replicare la parte di Lukaku, 32 milioni, più 11 a lui che sono pare molto di più lordi. Quanto è costata l'operazione? E allora Maradona quanto è costato? Non torniamo indietro nel tempo. Il Napoli quest'anno è in difficoltà perché gli sprechi degli ultimi due anni. Quindi o lo volete capire o no. Io vi ripeto, come un disco incantato, perché io non divorzio mai dalla verità. Il Napoli ha sprecato in due anni, ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa, però ha sprecato. È come se tu vuoi andare con l'aereo privato a Roma. No, c'è questo Frecciarossa, che ti arriva lo stesso a Roma, impieghi pure meno tempo, mentre fai le operazioni di imbarco a Capodichino e poi scendi a Ciampino, a Fiumicino, ci vuole più tempo e poi devi tornare in città. Prendi la Frecciarossa.”