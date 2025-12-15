Radio TN Forgione: "Non si può essere già cotti a dicembre! Problema gol? Già dall'anno scorso"

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Vedere la partita del Napoli di ieri è stato scoraggiante. Da un giorno all'altro ci siamo trovati catapultati di nuovo in una situazione di grossa difficoltà, con la differenza che ora Conte non biasima i calciatori, ma li sprona. Ho visto una squadra senza un filo conduttore, è mancata la lucidità ed è mancata anche la qualità là davanti. Nelle poche azioni confezionate dal Napoli si sono visti tanti, troppi errori, anche banali. Sono scoraggiato, ma il Napoli ha un allenatore che ha già risolto diverse situazioni. Non si può pensare che il Napoli sia già cotto a dicembre.

Problema gol? C'era già l'anno scorso, anche se coniugato con l'equilibrio difensivo si è riusciti a vincere il campionato. Il Napoli col mercato che ha fatto voleva aggiungere qualche gol, ma per ora non ci è riuscito. Tutte le difficoltà derivano anche dalle diverse assenze. Certo è che se sostituisci Lukaku con Hojlund ti aspetti che qualcosa faccia. Il Napoli non può continuare a segnare così poco, a maggior ragione visto che anche il rendimento difensivo sta cominciando a essere più problematico. Sono stati fatti dei passi indietro, ma il Napoli è ancora lì e può lottare per vincere il campionato".