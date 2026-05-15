Cerci: “L’Inter è la più forte e ha meritato lo Scudetto. Alisson? Mi fa impazzire!”

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Cerci si è poi soffermato anche su Alisson Santos, esprimendo grande entusiasmo per il talento brasiliano del Napoli

Alessio Cerci, ex calciatore tra le altre della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando come l’Inter abbia meritato la vittoria del campionato grazie a una rosa profonda e di grande qualità. Secondo l’ex esterno offensivo, la squadra nerazzurra ha saputo gestire al meglio le rotazioni nel corso della stagione, mantenendo sempre un livello molto alto di prestazioni: “L’Inter ha consolidato che è la squadra più forte perché ha una rosa che gli permette di fare delle rotazioni e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità. Quindi giustamente ha vinto l’Inter. Senza De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, diventa difficile competere contro questa Inter".

La valutazione su Alisson Santos e i margini di crescita

Cerci si è poi soffermato anche su Alisson Santos, esprimendo grande entusiasmo per il talento brasiliano del Napoli: "Mi fa impazzire questo ragazzo… ha grandi margini di miglioramento, è forte nell’uno contro uno, ti salta sempre l’uomo e ti crea quella superiorità che in Italia nessun calciatore con queste caratteristiche ti crea".