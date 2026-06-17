Podcast Gila-Napoli, da Roma: "Può chiudersi presto, la Lazio può chiedere contropartita"

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Francesco Vitale a Radio Tutto Napoli analizza il mercato azzurro tra asse Napoli-Gila, Gattuso alla Lazio e la scelta Allegri.

Il giornalista Francesco Vitale è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

In questo momento la linea è caldissima, soprattutto in casa Napoli per quanto riguarda l'asse Napoli-Gila. Tu cosa sai in merito?

"Sì, ma diciamo che sarà, non dico una delle tenere novelle dell'estate, perché sia da l'una che dall'altra parte io spero che si chiude presto questa trattativa perché fa bene sia a Napoli che a Lazio. Certo è che Napoli è molto avvantaggiato in questa trattativa perché dobbiamo partire dal presupposto, come abbiamo già detto l'altra volta quando ero collegato con voi, che il centrale difensivo spagnolo Scuola Real Madrid va in scadenza nel 2027, quindi in Napoli si può permettere anche in questo caso di testare legge con Lazio. Se non altro anche per il fatto che ci sono problematiche economiche relative alla compagine bianco-celeste, quindi questo può agevolare la trattativa per i partenopei anche a costi ridotti. Oggi sentivo parlare che c'è stata la prima offerta ufficiale, quindi si parte da una fase di 15 milioni rispetto ai 30 che erano stati chiesti dal Presidente Lutito, che insomma per un giocatore che va in scadenza mi sembra una cifra abbastanza esosa, però con una potenziale contropartita perché io nel periodo che non ero collegato sentivo parlare di Beukema, però a quanto mi risulta pare che la Lazio oltre a questi 15 milioni potrebbe richiedere anche una contropartita tecnica, una contropartita tecnica che potrebbe essere Rafa Marin, che potrebbe essere proprio lo stesso Beukema o che potrebbe essere Lucca, quindi staremo a vedere, staremo a vedere anche perché poi alla Lazio serve sia un centrale di difesa, proprio per sostituire Gila, e l'olandese ex Bologna potrebbe fare al caso, e anche poi un centravanti perché comunque Lucca non è nella fattispecie il mio attaccante dei sogni, però è anche vero che rispetto agli attuali giocatori del reparto offensivo della Lazio che in quattro, e questa non è un'illusione di Francesco Vitale, ma ci sono le statistiche a comportarmi, non hanno raggiunto la doppia cifra, quindi anche uno come Lucca che per certi versi è un centravanti normale per la Lazio sarebbe orocolato."

Il Napoli cerca ovviamente di fare l'affare anche economico con una contropartita dentro, ma secondo te alla Lazio cosa serve di più: l'attaccante o un altro centrale per sostituire Mario Gila?

"Ma guarda, sai, questa non mi mandano un milione di dollari perché io ti potrei rispondere alla luce di quello che abbiamo visto l'anno scorso sull'attaccante, perché comunque sono mancati i gol in proiezione offensiva, perché il reparto difensivo è stato solido proprio perché c'era Gila, l'attacco è stata proprio la vera problematica della Lazio, perché è paradossale che nonostante sia stata una squadra allenata a Maurizio Carli, nella batteria offensiva non è andata assolutamente bene, ma anche perché poi nel mercato di riparazione diciamo che secondo me per quanto riguarda quel ruolo lì si è comprato anche il giocatore sbagliato, perché se tu vai a prendere Daniel Maldini che non è un centravanti, lo schieri centravanti partendo poi dal presupposto che è un giocatore che non ha mai avuto confidenza con il gol, questi sono i risultati...".