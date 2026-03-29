Foto Weekend a Parigi per Juan Jesus: lo scatto con la famiglia sotto la Torre Eiffel

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Tre giorni di relax concessi da Antonio Conte alla squadra prima della ripresa degli allenamenti. Si tornerà a fare sul serio all’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è arrivare pronti alla sfida Napoli-Milan di Pasquetta.

Weekend a Parigi

Juan Jesus ne ha approfittato per una breve fuga con la compagna Fabiana e i figli. La famiglia ha trascorso un weekend nella capitale francese. In una 'storia' sull'account Instagram del brasiliano è comparso uno scatto sotto la Torre Eiffel.